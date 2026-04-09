La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un giro profundo en materia de derechos familiares y eliminó uno de los requisitos más cuestionados para acceder a una pensión por concubinato. A partir de ahora, ya no será obligatorio demostrar cinco años de convivencia ni tener hijos en común para reclamar este beneficio ante el ISSSTE. La decisión no solo modifica un criterio vigente desde hace años, sino que también reconfigura el acceso a la seguridad social en un contexto donde las formas de familia son cada vez más diversas. El fallo del máximo tribunal no fue menor. La Suprema Corte concluyó que imponer un plazo fijo para validar una relación afectiva resulta arbitrario y desconectado de la realidad social. Según el análisis, las relaciones no se construyen bajo una lógica uniforme ni pueden medirse únicamente en función del tiempo. Exigir cinco años o la existencia de hijos implicaba desconocer la diversidad de vínculos y vulnerar derechos fundamentales como la igualdad y la protección de la familia. Este cambio deja atrás una interpretación rígida del concubinato y obliga a repensar cómo el derecho reconoce las nuevas formas de convivencia. Aunque el requisito fue eliminado, esto no significa que acceder a la pensión sea automático. El nuevo escenario plantea un sistema más flexible, pero también más complejo. Cada caso deberá evaluarse de manera individual, lo que implica que las personas tendrán que acreditar la existencia de la relación mediante pruebas concretas: convivencia, dependencia económica o reconocimiento social. Además, la Suprema Corte no fijó un nuevo parámetro, por lo que actualmente no existe un criterio uniforme. Esta falta de definición deja un vacío legal que deberá ser resuelto por el Poder Legislativo en los próximos años.