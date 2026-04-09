Un nuevo movimiento dentro del sector comercial comenzó a tomar forma en una de las zonas con mayor crecimiento del país. Aunque en un inicio la información fue limitada, algunos indicios confirmaron que se trata de una inversión relevante que ya está en marcha. Las primeras señales surgieron a partir de actividades visibles en el terreno y declaraciones puntuales de autoridades locales. Sin embargo, no todos los detalles han sido revelados, lo que generó expectativa entre consumidores y especialistas del sector. Con el paso de los días, comenzaron a conocerse datos más concretos sobre el alcance del proyecto. La magnitud de la inversión, así como su impacto en empleo y desarrollo regional, terminan por ubicar la tienda favorita de los mexicanos en el centro de la conversación. La tienda favorita de los mexicanos que abrirá sus puertas a la brevedad es la nueva sucursal de Costco en Querétaro. La cadena inició formalmente la construcción en el municipio de Corregidora. La primera piedra fue colocada el 30 de marzo, marcando el arranque oficial de un proyecto que ya se perfila como uno de los más relevantes en la zona. La inversión destinada asciende a 100 millones de dólares, una cifra que no solo refleja la magnitud del proyecto, sino también la apuesta de la empresa por fortalecer su presencia en México. Además, se estima la generación de 360 empleos directos, lo que refuerza su impacto económico en la región. Autoridades locales destacaron que la llegada de la tienda posiciona a Corregidora como un punto estratégico para nuevas inversiones. Este tipo de desarrollos comerciales, señalaron, impulsa tanto el crecimiento económico como la competitividad del estado. La nueva sucursal de Costco estará ubicada sobre la Carretera Estatal 411, en la zona de Ex Hacienda San Francisco. Contará con más de 5,600 productos, incluyendo artículos importados y de su marca propia Kirkland Signature, lo que amplía su oferta habitual. Entre sus características más destacadas, se incluyen un estacionamiento con capacidad para 700 vehículos, una sección de comida japonesa para llevar conocida como “Sushi Room” y una estación de gasolina con 16 bombas, que será la primera de la cadena en el estado. En materia de sustentabilidad, la tienda incorporará iluminación LED y una planta de tratamiento de aguas residuales. Además, la estación de gasolina contará con certificación internacional Top Tier, enfocada en estándares de calidad y rendimiento. De acuerdo con la información confirmada, la inauguración está prevista para el cuarto trimestre de 2026. Con esta apertura y otras planeadas en entidades como Nuevo León y Aguascalientes, Costco podría cerrar el año con 46 sucursales en México, consolidando así su plan de expansión en el país.