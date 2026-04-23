Una jurisprudencia emitida por un tribunal federal define las reglas del sistema de pensiones en México: sin importar cuántas pensiones acumule una persona, el monto total nunca podrá superar el último salario que cobró mientras trabajaba. La medida, que ya tiene carácter obligatorio en todo el país, surge de una serie de litigios contra el IMSS y toca directamente a quienes perciben más de una prestación económica por retiro. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito estableció, mediante la jurisprudencia con registro 2031970, que la suma de dos o más pensiones dentro del régimen del IMSS no puede rebasar el 100% del último ingreso que la persona tuvo como trabajadora en activo. El razonamiento detrás de la resolución es directo: las pensiones existen para garantizar un nivel de vida digno durante el retiro, no para generar ingresos superiores a los del periodo laboral. Permitirlo, sostiene el tribunal, implicaría pagos en exceso que comprometerían la viabilidad financiera del sistema de pensiones a largo plazo. El criterio no elimina el derecho a tener más de una pensión, pero sí pone un techo claro a lo que se puede cobrar en conjunto. El caso que dio origen a esta jurisprudencia comenzó cuando un grupo de jubilados demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social para obtener una pensión adicional por riesgo de trabajo, sobre la que ya recibían por jubilación o invalidez. En primera instancia, una autoridad laboral avaló la solicitud. Sin embargo, el IMSS promovió un amparo al detectar que los montos combinados superaban el salario que esas personas tenían cuando seguían laborando activamente. El caso llegó al tribunal federal, que falló a favor del organismo público y sentó un precedente ahora aplicable a casos similares en todo el país. La resolución también retomó una jurisprudencia anterior —con registro 2017125, emitida en agosto de 2025— que ya había comenzado a fijar límites en los montos de las pensiones. La jurisprudencia aplica principalmente a quienes perciben más de una pensión dentro del régimen del IMSS, como ocurre cuando una misma persona tiene una pensión por jubilación o invalidez y otra por riesgo de trabajo. Al tratarse de un criterio jurisprudencial, su aplicación es obligatoria para todos los tribunales del país en casos de la misma naturaleza. Esto significa que cualquier trámite, demanda o resolución futura relacionada con el cobro de pensiones múltiples deberá respetar este límite. Para quienes ya están en proceso de retiro o contemplan demandar una prestación adicional, el criterio funciona como el nuevo referente legal: el tope máximo de ingresos pensionarios equivale, sin excepción, al salario que se cobraba antes de jubilarse.