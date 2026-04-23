Mientras el llamado “médico de los sueros mortales”, investigado por la muerte de por lo menos dos personas en Hermosillo, celebraba haber obtenido un amparo federal que frenó temporalmente su presentación ante un juez, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no se quedó de brazos cruzados. Con autorización judicial en mano, los investigadores procedieron a desmantelar el patrimonio del probable responsable: le confiscaron 16 vehículos, 7 propiedades y lograron que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores interviniera para inmovilizar sus cuentas bancarias. La audiencia que definirá si el amparo se mantiene o cae quedó programada para el 24 de abril. El Juez Décimo de Distrito en Sonora, Ramón Sotelo Rincón, concedió el recurso de amparo el pasado 9 de abril, luego de que la FGJES fue notificada formalmente. El mecanismo legal permite que el probable responsable pueda suspender temporalmente su traslado ante un juez del fuero común, donde enfrentaría cargos por “homicidio cometido por mala praxis médica”. Sin embargo, esta victoria jurídica provisional no impidió que las autoridades avanzaran en paralelo: con órdenes judiciales ya obtenidas, la Fiscalía aseguró 16 vehículos y 7 propiedades como medida precautoria, buscando garantizar que las víctimas y sus familias puedan recibir una reparación integral del daño. La audiencia incidental del 24 de abril será el momento clave en que el juez federal resolverá el fondo del asunto. El caso se expandió más allá de los fallecimientos iniciales. Hasta el momento se reportan diez personas afectadas por la aplicación de soluciones intravenosas presuntamente contaminadas o adulteradas, con dos pacientes aún hospitalizados en estado delicado. En paralelo, las autoridades sanitarias realizaron operativos en 24 establecimientos con características similares que las del médico investigado; aunque ninguno resultó vinculado directamente con los hechos, seis fueron suspendidos de forma preventiva. Todas las muestras aseguradas fueron enviadas al laboratorio nacional de referencia de COFEPRIS y al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde se realizan estudios químicos, toxicológicos e histopatológicos para determinar la composición exacta de las sustancias aplicadas y su relación directa con las muertes reportadas. La estrategia de la FGJES no se limita a los cargos penales. Conscientes de que un amparo puede retrasar —pero no cancelar— el proceso judicial, los investigadores activaron simultáneamente el frente patrimonial. Con diligencias formales ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lograron la inmovilización de las cuentas bancarias del probable responsable. La medida apunta directamente a blindar una futura reparación del daño para las familias de las víctimas, evitando que el investigado pueda transferir o dilapidar sus recursos mientras avanza el proceso legal. La Fiscalía afirmó que continuará con la integración de carpetas de investigación, acciones judiciales y el seguimiento de todas las medidas precautorias hasta llevar el caso a tribunales.