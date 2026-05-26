La empresa indicó que uno de sus principales objetivos será cambiar la percepción negativa que existe alrededor del Buró de Crédito.

La SOFOM digital Duxi Finanzas iniciará operaciones en México con una apuesta enfocada en el crédito responsable y la construcción de historial financiero, en un mercado donde aún existe baja penetración crediticia y desconfianza hacia los préstamos digitales.

En declaraciones a El Cronista, la firma explicó que ofrecerá créditos personales revolventes de entre MXN$ 500 y 30,000 a través de una plataforma 100% digital, con procesos de aprobación que tomarán un promedio de 5 minutos.

Duxi Finanzas señaló que su estrategia no estará enfocada únicamente en la rapidez para otorgar financiamiento, sino en construir relaciones de largo plazo con los usuarios mediante transparencia en costos, acompañamiento y educación financiera.

La empresa indicó que uno de sus principales objetivos será cambiar la percepción negativa que existe alrededor del Buró de Crédito, al considerar que un historial financiero positivo puede abrir la puerta a otros productos financieros en el futuro.

“En México todavía existe una brecha importante en acceso al crédito y muchas personas siguen viendo al Buró de Crédito como algo negativo, cuando en realidad puede convertirse en una herramienta para construir historial financiero y acceder a mejores productos financieros”, explicó la compañía.

Duxi Finanzas destacó que uno de sus diferenciadores será reportar el comportamiento positivo de pago a las sociedades de información crediticia, con el objetivo de que los usuarios fortalezcan su perfil financiero y puedan acceder posteriormente a otros servicios, como créditos automotrices o hipotecarios.

Actualmente, gran parte de las plataformas digitales compiten por otorgar préstamos de forma inmediata o bajo esquemas “sin Buró” ; sin embargo, la SOFOM afirmó que busca posicionarse mediante un modelo basado en confianza, claridad y regulación.

Buscarán evitar el sobreendeudamiento

La empresa detalló que utilizará herramientas de análisis de riesgo e inteligencia artificial para evaluar la capacidad de pago de cada usuario y evitar el sobreendeudamiento.

Como parte del proceso, la plataforma realizará mecanismos que cumplan con la normativa en México, así como aquellos de conocimiento del cliente (KYC) y evaluaciones de perfil financiero antes de aprobar un crédito.

Duxi Finanzas explicó que la evaluación financiera de los usuarios considera múltiples variables y no se basa únicamente en el número de créditos activos.

Bajo esta lógica, la empresa busca identificar distintos perfiles financieros para ofrecer soluciones más personalizadas y acordes con la capacidad de cada usuario, manteniendo incluso la posibilidad de rechazar solicitudes cuando las condiciones no son adecuadas para evitar riesgos de sobreendeudamiento.

La compañía también explicó que utilizará inteligencia artificial para generar recordatorios de pago, mejorar la experiencia del usuario y personalizar las ofertas crediticias con base en el comportamiento financiero de cada cliente.

Además, indicó que el usuario conocerá desde el inicio cuánto deberá pagar y la fecha límite de liquidación, sin costos ocultos o “letras pequeñas”.

Aun así, la SOFOM afirmó que mantendrá atención humana para resolver dudas o acompañar a los usuarios durante el proceso de crédito, debido a que consideran que la confianza seguirá siendo un elemento central en los servicios financieros digitales.

México, prioridad para expansión fintech

Duxi indicó que México representa un mercado atractivo debido a la demanda de financiamiento y al crecimiento del ecosistema fintech y de las SOFOMES.

De acuerdo con datos del Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), actualmente existen alrededor de 2,178 Sofomes registradas y operando en el país.

Los productos que analiza hacia adelante Duxi, se encuentran esquemas de “buy now, pay later”, soluciones de pago y tarjetas de crédito, aunque por ahora el enfoque estará concentrado en consolidar el negocio de préstamos personales digitales .

La firma también aseguró que buscará explorar mecanismos de inclusión financiera en comunidades con menor acceso al crédito formal, particularmente en zonas rurales del país, aunque primero prevé entender las necesidades específicas de estos sectores antes de expandirse hacia esas regiones.