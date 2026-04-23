Un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum configuró las reglas del retiro para miles de empleados públicos en México. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2025, establece una reducción progresiva en la edad mínima requerida para acceder a la jubilación dentro del ISSSTE. Sin embargo, no todos los trabajadores están incluidos: el beneficio tiene candados claros y aplica únicamente a quienes tomaron una decisión específica hace casi dos décadas. El decreto no es de alcance universal. Para estar dentro del grupo beneficiado se deben cumplir tres condiciones simultáneas: ser parte del Régimen Décimo Transitorio, es decir, al sistema anterior al vigente; haber estado en activo cuando entró en vigor la Ley del ISSSTE de 2007 y haber decidido permanecer en ese esquema; y no haber optado por los bonos de pensión del organismo durante aquella transición. Quien no reúna estos tres requisitos queda fuera, sin excepción. La reducción de edad no ocurre de golpe, sino por etapas cada tres años. Durante el periodo 2025–2027, la edad mínima se ubica en 58 años para hombres y 56 para mujeres. Entre 2028 y 2030 baja un año más en cada caso. Para el periodo 2031–2033 vuelve a descender, y a partir de 2034 llega a su nivel más bajo histórico: 55 años para hombres y 53 para mujeres. En todos los casos, la brecha de dos años a favor de las trabajadoras se mantiene como reconocimiento explícito a la doble carga laboral que enfrentan. La reforma ajustó únicamente la edad de acceso, no la antigüedad exigida. Los hombres siguen necesitando 30 años de cotización acumulados, mientras que para las mujeres el mínimo continúa en 28 años. Además, el beneficio aplica exclusivamente para la pensión por jubilación; quedan excluidas tanto la pensión por edad y tiempo de servicio como la de cesantía en edad avanzada. Quienes reúnan años de servicio y edad requerida para 2026 ya pueden iniciar su trámite directamente ante las oficinas del ISSSTE.