Un pequeño pueblo del interior de Uruguay acaba de marcar un antes y un después en la historia de las telecomunicaciones de América.

Con la llegada de la fibra óptica a Porvenir, localidad del departamento de Paysandú, Uruguay se convirtió en el primer país del continente en tener conectados por fibra óptica todos sus pueblos de más de mil habitantes.

Uruguay, el primer país de América en tener a todos los pueblos de 1,000 habitantes conectados con fibra óptica

El anuncio lo hizo Alejandro Paz, presidente de la empresa estatal de telecomunicaciones Antel, durante la inauguración.

“Hoy Uruguay se transforma en el primer país de América en tener todos sus pueblos de más de 1,000 habitantes conectados por fibra óptica ”, declaró, y subrayó que este logro posiciona al país como uno de los líderes continentales en conectividad.

Uruguay conectó a todos sus pueblos de 1,000 habitantes con fibra óptica.

Un pueblo que esperaba su turno

Porvenir era la última localidad con más de mil habitantes en quedar fuera de la red. Con su incorporación, la cobertura de fibra óptica en Uruguay ya alcanza a más del 96% de la población.

El impacto local es concreto, ahora tendrán acceso a una conectividad de mejor calidad:

más de 80 estudiantes del liceo

170 alumnos de la escuela primaria

el centro de atención a la infancia

la comisaría

el municipio

más de 400 familias de la zona.

Lo que cambia para los habitantes

La llegada de la fibra óptica no es solo un cambio técnico. Según Paz, los vecinos de Porvenir podrán teletrabajar, estudiar, emprender y acceder a servicios digitales con la misma velocidad y estabilidad que cualquier habitante de una gran ciudad.

El vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, fue más lejos y planteó que conectarse es hoy un derecho básico.

De acurdo a las autoridades, "conectarse es hoy un derecho básico". Pablo Vignali

Lo que viene después

Uruguay no se detiene en esta meta. Antel informó que para finales de este año todos los pueblos de más de 500 habitantes contarán con fibra óptica, y que antes de que termine el período de gobierno la cobertura llegará a todas las localidades de más de 100 hogares.