El Gobierno habilitará en abril de 2026 el registro a la Credencial Universal de Salud, tarjeta que permite el acceso a los hospitales públicos. Se trata de un nuevo requisito obligatorio para recibir atención médica en cualquier institución, sin importar a qué sistema estén afiliadas. El registro para obtener este documento comenzará el 2 de abril, informó la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Con este, la población podrá acceder a servicios médicos en distintas instituciones del sector público, sin que la derechohabiencia sea un obstáculo. Conoce los detalles de este trámite y cumple con las nuevas disposiciones del Gobierno. Ten en cuenta las condiciones para acceder. Claudia Sheinbaum explicó que la credencial servirá para identificar la afiliación de cada persona y vincularla con la unidad médica más cercana a su domicilio. Sin embargo, también permitirá recibir atención en cualquier centro de salud del sistema público si el paciente se encuentra en otra zona. Además, el proyecto contempla la creación de un expediente médico digital, al que podrán acceder hospitales y clínicas públicas del país. De esta manera, la información del paciente estará disponible sin importar dónde se atienda. También se implementará un mecanismo de compensación entre instituciones, con el objetivo de equilibrar los gastos cuando un usuario reciba atención en una entidad distinta a la que está afiliado. El documento está disponible en formato físico y digital, y ambos serán válidos para recibir atención médica. Se incluyen datos como: La mandataria indicó que esta estrategia forma parte de un plan para fortalecer el sistema de salud del país, ampliar la infraestructura médica y mejorar la calidad del servicio. “El primer paso es fortalecer el sistema de salud, lo que implica más hospitales, más centros de salud, más médicos y personal sanitario, además de garantizar que los medicamentos lleguen a tiempo a todas las regiones”, señaló. Ariadna Montiel Reyes detalló que el registro iniciará de forma presencial durante los primeros días de abril mediante 2,898 módulos de atención que se instalarán en todo el país. Para personas mayores de 18 años Para menores de edad La Secretaria del Bienestar adelantó que más próximamente se dará a conocer el calendario de registro, el cual se organizará según la inicial del apellido y la edad de los derechohabientes.