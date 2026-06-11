Millones de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desconocen que podrían estar cobrando menos de lo que les corresponde. Si tu pensión está registrada bajo la Ley de 1973, existe un beneficio legal llamado asignaciones familiares que puede incrementar tu pago mensual de forma significativa, solo por tener ciertos familiares a tu cargo. Te explicamos cómo funciona, cuánto puedes recibir y qué necesitas para solicitarlo.

IMSS aumenta la pensión de jubilados: quiénes pueden recibir hasta 25% más por este beneficio. Fuente: Shutterstock

¿Cuánto dinero extra puedes recibir en tu pensión IMSS por tener familia?

Las asignaciones familiares son un complemento económico que se suma a las pensiones por cesantía en edad avanzada, vejez o invalidez . El porcentaje adicional varía según los familiares que tengas acreditados ante el IMSS:

15% por cónyuge o pareja en concubinato que dependa económicamente de ti.

10% por cada hijo menor de 16 años.

10% por cada hijo de hasta 25 años que esté estudiando dentro del Sistema Educativo Nacional.

10% por cada padre o madre que dependan económicamente de ti.

Si tienes varios familiares con derecho al beneficio, el incremento puede superar el 25%. El monto final lo determina el IMSS según tu situación particular.

Qué documentos necesitas para tramitar el aumento en tu pensión

Para acceder a este beneficio es indispensable contar con una pensión vigente bajo la Ley del IMSS de 1973 y presentar la documentación que acredite el vínculo y la dependencia económica de cada familiar :

Acta de matrimonio si el beneficiario es tu cónyuge.

Documentación que compruebe el concubinato, cuando aplique.

Actas de nacimiento de los hijos incluidos en la solicitud.

Constancia de estudios vigente para hijos de entre 16 y 25 años.

Prueba de dependencia económica en el caso de los padres.

El IMSS evaluará cada solicitud de forma individual para verificar que se cumplen todos los requisitos antes de autorizar el incremento.

Pensión IMSS Ley 73: requisitos y documentos para cobrar dinero extra por asignaciones familiares. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo se cancela este beneficio y por qué debes mantener tus datos actualizados

Las asignaciones familiares no son permanentes por defecto: el IMSS puede suspenderlas si cambian las condiciones que las justificaban. Algunos de los motivos más comunes son:

Que los hijos alcancen la edad límite establecida por la ley.

Que los estudiantes no acrediten su permanencia en el sistema educativo.

Que desaparezcan las condiciones de dependencia económica.

El fallecimiento del familiar por el que se otorgaba el beneficio.

Por eso, mantener actualizada la información ante el IMSS es clave tanto para acceder al beneficio como para evitar interrupciones en el cobro.