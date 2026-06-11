Lo que comenzó como una ceremonia de firma legislativa en la Casa Blanca se convirtió en una declaración de guerra. Donald Trump presentó este martes cifras que su administración califica como un quiebre histórico: cero migrantes irregulares admitidos en los últimos doce meses, una reducción de casi 60% en el flujo total de fentanilo y una caída del 97% en el ingreso de la droga por rutas marítimas. Sin embargo, lejos de dar por cerrada la batalla, el presidente de los Estados Unidos advirtió que el operativo más intenso todavía no comenzó.

“ Ahora estamos enfocados en la entrada por tierra, porque el mar era más difícil ”, afirmó ante los presentes. La frase, aparentemente simple, encierra una advertencia directa para México: Washington trasladará toda su maquinaria de presión hacia los cruces fronterizos terrestres.

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Donald Trump explicó que las rutas marítimas funcionaban como una puerta giratoria: quienes eran interceptados en el mar eran procesados y liberados, y volvían a operar pocas horas después. Ese ciclo, aseguró, quedó roto. Con esa vía clausurada, el tráfico de drogas apunta inevitablemente hacia los cruces terrestres, escenario en el que México ocupa un lugar central y donde la presión de Estados Unidos promete intensificarse de manera sostenida.

El anuncio llega en un momento de tensión diplomática máxima. Apenas días antes del inicio del Mundial de Fútbol 2026, el gobierno de EE.UU. emitió una alerta de seguridad que clasificó zonas de México bajo categoría de riesgo terrorista, una medida recibida con malestar en el Gobierno de México, que cuestionó el momento elegido para publicarla.

Donald Trump anunció un giro total en la estrategia antidrogas de Estados Unidos y advirtió que la próxima ofensiva se concentrará en la frontera terrestre con México EFE

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Mientras la Casa Blanca presenta los números como un logro exclusivo de su política, los datos oficiales mexicanos cuentan una historia paralela. Entre octubre de 2024 y junio de 2026, la Secretaría de Marina de México aseguró más de 74 toneladas de cocaína, cerca de 119 toneladas de metanfetamina y más de 1.5 toneladas de fentanilo. Además, desmanteló 114 laboratorios clandestinos, aseguró 74 embarcaciones y capturó tres narcosubmarinos, todo con una fuerza de 80,000 elementos frente a organizaciones criminales de alcance transnacional.

La cooperación bilateral existe y tiene resultados concretos: el secretario de Marina mexicano mantuvo reuniones de alto nivel con la U.S. Navy y la U.S. Coast Guard, y el propio embajador estadounidense Ronald Johnson reconoció públicamente esos avances.

La nueva presión sobre los cruces fronterizos reaviva las tensiones entre Estados Unidos y México en materia de seguridad y cooperación bilateral. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Lo que persiste en silencio, sin embargo, son dos tensiones de fondo: la presencia de agentes de la CIA operando en Chihuahua — que derivó en una crisis diplomática no reconocida — y la identificación por parte de Washington de 10 funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado. Ninguno de los dos temas llegó al podio, pero ambos pesan sobre cada cifra y cada negociación.