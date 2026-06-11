México ha alcanzado un punto de inflexión histórico en el ecosistema startup, al grado de posicionarse por encima de economías tradicionalmente dominantes de América Latina, como Brasil, impulsado por una cifra histórica superior a los u$s 23,000 millones en Inversión Extranjera Directa (IED) durante el primer trimestre de 2026 y una sólida estrategia de incentivos gubernamentales.

En el marco de la celebración del 17 aniversario del fondo de capital de riesgo mexicano Angel Ventures, Fabián Aguilar, socio partner, presentó el Tech Tour 2026 compartiendo cifras que demuestran lo anterior.

“El año pasado, las compañías recaudaron las sumas de capital más grandes en comparación con los últimos cinco años, con rondas Serie A de u$s 250 millones y financiamientos netos de 450 millones. Estas súper rondas son cada vez más prominentes, lo que indica una oportunidad muy interesante para los inversores”, señaló Aguilar frente a actores del ecosistema startup nacionales e internacionales, principalmente de Asia.

‘Mexican Moment’

Por primera vez en 15 años, el desarrollo del ecosistema mexicano superó al de Brasil, lo que permitió que cuatro de las 10 rondas de financiamiento de startups más grandes de Latinoamérica se cerraran en territorio mexicano.

Destacan la Serie C de Klar por u$s190 millones y la adición de Plata al selecto grupo de startups unicornio, valuadas en más de 1,000 millones de dólares.

Las startups mexicanas tienen una particularidad, resuelven los problemas locales.

“Aquí no van a encontrar una innovación impulsada puramente por la ciencia básica o teórica como en Silicon Valley; la innovación en México es pragmática y está impulsada por resolver problemas del día a día mediante la adopción de tecnología. Nuestro equipo de análisis ha detectado verticales B2B y B2C sumamente atractivas vinculadas a las capacidades del nearshoring”, aseveró Aguilar.

El Plan México, con el cual las autoridades económicas buscan situarse entre el top 10 de las mayores economías del mundo para 2030 (actualmente está en el doceavo lugar), y las negociaciones en el marco de la renovación del T-MEC entre México, Canadá y Estados Unidos también influyen en el atractivo de México para la inversión en startups.

Resiliencia financiera

Tras superar la corrección de mercado después de 2021 —periodo en el que el exceso de liquidez global derivó en valoraciones infladas y decisiones de inversión apresuradas— el ecosistema de startups en América Latina muestra una notable madurez.

“En 2020 y 2021 alcanzamos un pico de inversión de cerca de u$s16,000 millones. Durante ese periodo hubo un exceso de liquidez que llevó a muchos fondos de venture capital (VC) a tomar decisiones de inversión apresuradas que no resultaron ser las mejores, y sufrimos las consecuencias”, aseguró Aguilar.

“A pesar de esto, considero que el panorama actual (2025/2026) representa el mejor punto de entrada para los VC. Los inversores están siendo mucho más cuidadosos con las dinámicas financieras de cada startup y las empresas están reteniendo más su capital. Esto explica por qué el indicador DPI (Distribución sobre el Capital Pagado) está en debate, ya que muchos fondos tienen dinero “en papel” pero aún no han logrado la liquidez total debido a que las startups están gastando de forma más conservadora”, detalló el partner de Angel Ventures.

En el contexto actual, los inversores son más rigurosos con las métricas financieras y las startups operan con una mayor disciplina de capital (capital efficiency).