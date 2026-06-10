Quienes viajen a México deben tener en cuenta los requisitos impuestos por el Gobierno para ingresar al país legal y sin problemas. En esta línea, deben asegurarse de que su documentación esté en regla antes de partir.

Las autoridades migratorias anunciaron que reforzarán los controles en los principales aeropuertos internacionales del país, especialmente en zonas como Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco, Yucatán y Guerrero.

Nuevo requisito para viajar a Europa en 2026: sin este documento no podrás visitar ningún país del continente (foto: archivo).

La medida apunta principalmente a extranjeros que no hayan renovado su pasaporte a tiempo o que intenten ingresar con documentos vencidos, deteriorados o con poca vigencia restante. En esas situaciones, el ingreso al territorio mexicano podría ser rechazado.

El trámite del pasaporte que podría complicar el ingreso a México

Según indicaron las autoridades, uno de los requisitos fundamentales es contar con un pasaporte vigente y en buen estado al momento de viajar.

Además de verificar la fecha de vencimiento, también se controla que el documento no tenga:

Daños físicos

Páginas deterioradas

Inconvenientes que dificulten su lectura en los sistemas migratorios

Quienes presenten documentación irregular podrían enfrentar controles adicionales o restricciones al arribar a los principales aeropuertos mexicanos.

Mayor control migratorio en aeropuertos mexicanos

Los aeropuertos internacionales ubicados en CDMX, Quintana Roo, Jalisco, Yucatán y Guerrero reciben cada año una gran cantidad de turistas y viajeros de negocios. Por eso, serán algunos de los puntos donde las inspecciones se realizarán con mayor rigurosidad.

El objetivo de las autoridades es reforzar los mecanismos de control migratorio y garantizar que todos los visitantes cumplan con los requisitos exigidos para ingresar al país.

¿Qué pasa si mi pasaporte ya venció?

Entre las posibles consecuencias para quienes no hayan renovado el pasaporte a tiempo se encuentran el rechazo de ingreso a México, revisiones migratorias más estrictas e incluso retenciones temporales en determinados casos.

En muchas ocasiones, las propias aerolíneas impiden abordar desde el país de origen cuando detectan que el documento no cumple con las condiciones requeridas por el Gobierno o por el destino internacional correspondiente.

Por este motivo, las autoridades recomiendan revisar con anticipación la fecha de vencimiento del pasaporte, comprobar que el documento esté en buen estado y realizar cualquier trámite de renovación antes de comprar pasajes o planificar un viaje al exterior.