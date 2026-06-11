Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este viernes, 12 de junio de 2026 a San Onofre de Egipto y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Onofre de Egipto (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Onofre de Egipto?

San Onofre de Egipto fue un anacoreta, es decir, un ermitaño dedicado a la vida religiosa.

Vivió retirado en el amplio desierto de Egipto, llevando su existencia en soledad.

Perseveró en esa vida religiosa durante sesenta años.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

devotismo por Dios

Santoral del día | San Onofre de Egipto (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el viernes, 12 de junio de 2026

El 12 de junio de 2026 se conmemora a varios santos y beatos en la iglesia católica, resaltando la figura de Santa Aleyois, una virgen venerada por su pureza y devoción. Junto a ella, se celebra a San Plácido de Ocra, del siglo XIII, conocido por su vida monástica y su dedicación al servicio divino.

Otra de las figuras destacadas del día es San Odulfo de Utrecht, que vivió en el siglo IX, cuyo legado se asocia con la evangelización de los Países Bajos. También se rinde homenaje a San León III, papa del mismo siglo, reconocido por su papel en la consolidación de la iglesia y la defensa de la fe cristiana.

Además, la fecha recuerda a numerosos beatos del siglo XX, como el Beato Inocencio Guz y el Beato Martín Oprzadek, quienes vivieron en tiempos de grandes desafíos y mantuvieron firmes su fe. Entre otros santos que también son celebrados, están San Gaspar Bertoni, San Juan de Sahagún y San Basílides mártir, todos contribuyendo a la rica tradición de la santidad en la iglesia.

La oración para San Onofre de Egipto:

Glorioso San Onofre de Egipto, santo ermitaño de Dios, tú que fuiste sostenido en el desierto por su providencia, intercede por mí para que no me falte el pan, el trabajo, la salud y la paz; fortalece mi fe, líbrame de todo mal y ayúdame a cumplir la voluntad divina en mi vida. Amén.