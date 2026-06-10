Si planeas viajar al extranjero, es importante considerar que ya se encuentra disponible la nueva versión digital del Formato Estadístico para Mexicanos (FEM), un documento migratorio emitido por el Instituto Nacional de Migración (INM) que debe presentarse en los aeropuertos antes de abordar vuelos internacionales.

Desde noviembre de 2025, el INM -en conjunto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)- implementó la modalidad digital con el objetivo de agilizar los trámites migratorios y disminuir el uso de formatos impresos en aeropuertos.

Cambios en las rutas para llegar al aeropuerto en México. Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México

Conoce los requisitos para ingresar legal a México y evita problemas con las autoridades correspondientes.

¿Qué es el Formato Estadístico para Mexicanos?

Se trata de un documento mediante el cual las autoridades migratorias recopilan información básica sobre los viajes internacionales realizados por ciudadanos mexicanos.

Anteriormente, este formato se entregaba de manera física en distintos aeropuertos del país, pero ahora puede completarse en línea a través del portal oficial habilitado por el INM.

Al finalizar el registro, el usuario podrá descargar un comprobante digital que deberá presentar durante el proceso de documentación y abordaje.

El trámite puede realizarse en el sitio web oficial del Gobierno.

Además, los aeropuertos internacionales contarán con códigos QR instalados en zonas visibles para facilitar el acceso directo al sistema.

¿Cómo funciona el FEM digital en los aeropuertos?

La versión electrónica solicita prácticamente los mismos datos que el formato impreso, aunque con un proceso más rápido y simplificado.

Entre la información requerida se encuentra:

Aerolínea del vuelo.

Número de vuelo.

Tipo de identificación oficial.

Número del documento presentado.

País de destino final.

Motivo del viaje.

Uno de los beneficios del nuevo sistema es que las personas que tengan una cuenta Llave MX podrán iniciar sesión para que parte de su información personal se cargue automáticamente, reduciendo el tiempo de captura.

Además, cuando varias personas viajen al mismo destino, el sistema conservará algunos datos generales del vuelo para facilitar el registro de los acompañantes.

Cabe destacar que el formato en papel del FEM continuará disponible mientras los usuarios se familiarizan con la modalidad digital. Sin embargo, prevén que el trámite se realice principalmente en línea, como parte de la modernización de los servicios migratorios en el país.