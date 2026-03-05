A partir del próximo 2 de abril, el Gobierno de México implementará la Credencial Universal de Salud, un documento que consolidará en un solo registro la derechohabiencia de millones de afiliados del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. Se advierte que quienes no realicen este trámite dentro de los plazos establecidos podrían enfrentar limitaciones en el acceso a los servicios médicos, de manera uniforme entre las distintas instituciones públicas. Esta medida forma parte de la política sanitaria promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es optimizar la integración y eficiencia de los servicios de salud en el país. La nueva credencial no es solo un plástico más en tu cartera. Se trata del eje central de un sistema que permitirá a cualquier derechohabiente —ya sea del IMSS, del ISSSTE o del IMSS Bienestar— atenderse en la clínica u hospital más cercano a donde se encuentre, sin importar a qué institución pública cotiza. El documento registrará la unidad de salud asignada al domicilio del paciente, pero también habilitará el acceso a los otros sistemas en caso de estar lejos de casa. Esto representa un cambio radical respecto al esquema actual, donde cada institución opera de forma completamente independiente y el traslado entre ellas implica barreras burocráticas que históricamente dejaron a muchos pacientes sin atención. Detrás de la credencial física hay una infraestructura tecnológica sin precedente. El plan contempla la digitalización masiva de expedientes clínicos para que cualquier médico de las tres instituciones pueda consultar el historial completo de un paciente desde cualquier clínica del país. Para lograrlo, el gobierno evalúa el uso de Inteligencia Artificial en el procesamiento y organización de esa información. A esto se suman los registros de salud de 11 millones de adultos mayores captados mediante el programa Salud Casa por Casa, que serán incorporados al nuevo sistema digital desde el inicio. El proceso de credencialización será gradual y se organizará por inicial de apellido y edad, según anticipó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. El calendario definitivo se anunciará próximamente, por lo que se recomienda estar atento a los canales oficiales.