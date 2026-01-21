Menores de edad: Acta de nacimiento con CURP, comprobante de domicilio e identificación del padre, madre o tutor

El Gobierno de México confirmó oficialmente el arranque del proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, un nuevo mecanismo que busca garantizar el acceso a la atención médica pública para todas y todos los mexicanos, sin importar su institución de derechohabiencia.

El anuncio se realizó durante La Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se detalló que el registro comenzará el 2 de marzo de 2026 y se extenderá hasta el 31 de diciembre, a través de los Módulos Bienestar instalados en todo el país.

Menores de edad: Acta de nacimiento con CURP, comprobante de domicilio e identificación del padre, madre o tutor. Gobierno de México

La credencial permitirá identificar de manera inmediata el sistema de salud correspondiente, consultar la unidad médica más cercana y acceder a un expediente clínico electrónico, lo que representa un paso clave hacia la digitalización del sistema nacional de salud.

Arranca el registro nacional del Servicio Universal de Salud

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el objetivo central es que toda la población cuente con esta identificación. “El objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos tengan su credencial del Servicio Universal de Salud”, afirmó durante la conferencia matutina.

Por otro lado, la mandataria explicó que el proceso se llevará a cabo durante todo el año y estará respaldado por una inversión de 3 mil 500 millones de pesos, destinada a la instalación de 2 mil 365 módulos y 9 mil 791 estaciones para la toma de datos, así como a la impresión de las credenciales.

El proceso iniciará el 2 de marzo en estados como Estado de México, Puebla, Sinaloa y Yucatán, mientras que a partir del 23 de marzo se sumarán entidades como Ciudad de México, Chiapas y Veracruz. Gobierno de México

Entre los sistemas de salud incluidos se encuentran:

IMSS

ISSSTE

IMSS Bienestar

Servicios de salud estatales

Fuerzas Armadas e Institutos Nacionales de Salud

Cómo y dónde registrarse a partir de marzo

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que el registro se realizará de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas, siguiendo un calendario basado en la primera letra del primer apellido.

“El registro se realizará en los Módulos Bienestar, en distintas etapas a partir del mes de marzo”, señaló.

El proceso iniciará el 2 de marzo en estados como Estado de México, Puebla, Sinaloa y Yucatán, mientras que a partir del 23 de marzo se sumarán entidades como Ciudad de México, Chiapas y Veracruz.

Estas son las fechas de registro del Servicio Universal de Salud en marzo de 2026, según la letra del primer apellido

A, B: lunes 2 y 30 de marzo

C: martes 3, 17 y 31 de marzo

D, E, F: miércoles 4 y 18 de marzo

G: jueves 5 y 19 de marzo

H, I, J, K, L: viernes 6 y 20 de marzo

Rezagados A–L: sábado 7 y 21 de marzo

M: lunes 9 y 23 de marzo

N, Ñ, O, P, Q: martes 10 y 24 de marzo

R: miércoles 11 y 25 de marzo

S, T, U: jueves 12 y 26 de marzo

V, W, X, Y, Z: viernes 13 y 27 de marzo

Rezagados M–Z: sábado 14 y 28 de marzo

Horario de atención: lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Los requisitos para el registro son:

Menores de edad: Acta de nacimiento con CURP, comprobante de domicilio e identificación del padre, madre o tutor

Mayores de edad: Identificación oficial con fotografía, CURP y comprobante de domicilio

La credencial, física y digital, contará con códigos QR, datos personales y médicos básicos, y estará vinculada a un expediente clínico electrónico protegido, lo que permitirá agendar citas, consultar historial médico y facilitar la atención entre instituciones de salud.