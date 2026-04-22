Millones de usuarios del servicio eléctrico en México podrían recibir una visita inesperada en los próximos meses. Personal autorizado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegará a los domicilios para realizar un cambio clave en la forma en que se mide el consumo de energía. La medida forma parte de un plan de modernización del propio organismo gubernamental que busca sustituir medidores tradicionales por equipos inteligentes. Esto podría impactar en la precisión del recibo de luz y en la detección de fallas o irregularidades. En función de las actualizaciones que lleva a cabo la CFE, se instalarán medidores con Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), dispositivos que envían información del consumo en tiempo real y eliminan la necesidad de lecturas manuales. Los nuevos medidores permitirán que el recibo de luz refleje de forma más exacta el consumo real del hogar y ayudarán a identificar fallas o interrupciones de manera inmediata. Entre sus principales funciones destacan: La instalación que llevará a cabo la CFE será por zonas y no requiere trámite del usuario. Durante la visita, el técnico deberá identificarse y explicar el motivo del cambio. El procedimiento incluye: La CFE informó que el cambio no tendrá costo para los usuarios.