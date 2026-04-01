La alta demanda de energía eléctrica que ocasionan las altas temperaturas en temporada de verano puede provocar un incremento en la tarifa, principalmente en los estados donde las temperaturas superan los 35 grados centígrados. Para reducir ese impacto económico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) implementó un subsidio de temporada que beneficia directamente a los principales consumidores de energía eléctrica. Sin embargo, este beneficio no aplica para todos los estados de la república. El subsidio de la CFE está destinado únicamente a las regiones donde el calor se mantiene al alza durante el verano, no hay precipitaciones o tienen un clima seco, y donde el uso de ventiladores y aire acondicionado puede duplicar el costo del recibo. Cuáles son los estados que reciben subsidio de la CFE: Los usuarios beneficiados recibirán la tarifa 1F, que establece un precio fijo preferencial para los medidores con un límite de consumo de hasta 2,500 kilovatios por hora durante un bimestre. Esta tarifa se divide según el consumo de cada usuario en cuatro rangos: Los usuarios registrados como consumidores de alta demanda no podrán acceder al subsidio. Para quienes sí aplique, la CFE informó que el beneficio estará vigente del 1 de abril al 31 de octubre, permitiendo ajustar el consumo eléctrico de los hogares tras el calor extremo. Para los usuarios que no reciben el subsidio de verano, la CFE recomienda aplicar medidas de ahorro en el hogar, como apagar las luces cuando no se usen, optar por focos ahorradores y revisar la conexión eléctrica para detectar posibles fugas de energía que incrementen innecesariamente el recibo bimestral.