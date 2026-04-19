La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una resolución que afecta de manera directa al sistema de pensiones del IMSS y a los ingresos de un grupo específico de jubilados. El fallo establece que no es legal percibir dos pensiones cuando ambas provienen del mismo vínculo laboral. La decisión ya suscita inquietudes entre trabajadores activos y pensionados, en particular entre aquellos que estaban a punto de iniciar su proceso de retiro. A continuación, se expone qué cambios implica esta nueva medida, a quiénes afecta y de qué manera influye en la planificación del retiro laboral. La Suprema Corte ha establecido que no es posible recibir una jubilación contractual y una pensión por vejez del IMSS de manera simultánea si ambas provienen del mismo periodo laboral. De acuerdo con el fallo, esta práctica implicaría la duplicación de un beneficio que ya está contemplado en el esquema de jubilación. El criterio se fundamenta en la interpretación del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) del IMSS, el cual ya abarca los riesgos asociados a la vejez. Por esta razón, los ministros llegaron a la conclusión de que no existe un fundamento legal que justifique la concesión de ambas prestaciones de forma simultánea. Con esta resolución, el máximo tribunal tiene como objetivo unificar criterios y prevenir interpretaciones que permitan el cobro de beneficios duplicados financiados por el mismo instituto. La resolución de la SCJN tiene un impacto directo sobre un grupo específico de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, al determinar que no es posible acumular dos prestaciones derivadas del mismo vínculo laboral. En particular, esta medida se aplica a: La Corte determinó que la jubilación contractual ya abarca los beneficios por vejez, por lo que no es factible sumar un segundo pago por el mismo concepto. Esta medida no afecta a pensionados con ingresos de distintos regímenes ni altera las reglas generales del IMSS. Ante este escenario, especialistas recomiendan revisar con atención bajo qué régimen se tramita la pensión y considerar asesoría antes de iniciar el proceso, para evitar errores que puedan afectar el monto final del retiro. Con este nuevo criterio, algunos jubilados deberán ajustar su planeación financiera, en especial quienes contaban con un ingreso doble al momento del retiro. La decisión no elimina derechos adquiridos, pero sí redefine la forma en que se aplican las prestaciones. La Suprema Corte también precisó que, si la pensión legal resulta mayor que la jubilación contractual, el IMSS deberá cubrir la diferencia, aunque no permitirá el cobro de ambas de manera simultánea.