La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó oficialmente el Metrobús Quetzalcóatl, que operará en el trayecto Aeropuerto–Amajac de la Línea 4. Se trata de una nueva propuesta de movilidad que promete cuidar al medioambiente y ofrecer un servicio de transporte de calidad. Este nuevo corredor incorpora un total de 19 autobuses 100% eléctricos que recorrerán 29 kilómetros y conectarán puntos clave como Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, fortaleciendo la conexión entre el aeropuerto y la zona centro de la capital. Conoce los detalles de este proyecto de movilidad y prepárate para circular dentro de la capital del país sin inconvenientes. Ten en cuenta los beneficios que además traerá para el ecosistema. Clara Brugada destacó que la nueva flota del Metrobús mejora la experiencia de traslado al ofrecer un servicio moderno y eficiente hacia el centro de la ciudad. En la presentación estuvo acompañada por el secretario de Movilidad y autoridades del aeropuerto. La directora del sistema, María del Rosario Castro Escorcia, explicó que las unidades funcionan con tecnología 100% eléctrica y cuentan con: También detalló que el pago puede realizarse directamente a bordo con tarjeta de movilidad integrada, tarjetas bancarias o mediante tecnología NFC. La mandataria subrayó que la electromovilidad es uno de los ejes prioritarios para 2026 y afirmó que la capital avanza hacia un modelo de transporte más limpio y sustentable. Las nuevas unidades destacan por: Cada vehículo mide 8.5 metros, puede transportar hasta 70 pasajeros y cuenta con batería de 350 kilowatts. Además, ofrece acceso directo desde la banqueta, rampa integrada y espacios adaptados. Su funcionamiento reduce ruido y vibraciones, mejorando la comodidad del viaje. La Línea 4 se consolida así como un eje estratégico para conectar el aeropuerto con el Centro Histórico, facilitando el traslado de visitantes y habitantes. Desde el Gobierno señalaron que la organización del Mundial 2026 impulsó diversos proyectos de infraestructura, y que la modernización de esta forma parte de una estrategia integral para fortalecer la movilidad en la ciudad.