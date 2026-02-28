La reciente recomendación sobre el uso del Metrobús CDMX implica un cambio notable en la manera de transportar pertenencias. Se sugiere a los usuarios que deseen optimizar su comodidad y seguridad, que bajen la mochila o bolso a piso para evitar incomodidades a los otros pasajeros. Con esta iniciativa, el transporte público de la capital tiene como objetivo promover viajes más ordenados y empáticos. La finalidad es reducir las incomodidades entre los pasajeros y prevenir incidentes en unidades que experimentan una alta afluencia diaria en el Metrobús CDMX. Metrobús CDMX subraya que esta acción, aunque simple, produce un efecto positivo para todos. Reduce los empujones, optimiza la circulación dentro de las unidades y promueve un ambiente más respetuoso entre los usuarios. La norma es explícita, aunque no se trate de una regla con sanciones: llevar la mochila en los hombros dificulta la movilidad y provoca incomodidad en espacios reducidos. Se trata de una práctica común en diversos sistemas de transporte a nivel mundial, donde el respeto al espacio colectivo es esencial. Con "mochila abajo“, los viajes se tornan más prácticos y confortables.