Esta es una de las alternativas más utilizadas para aumentar el monto de la pensión. Sin embargo, muchas personas desconocen qué ocurre con los derechos pensionarios cuando el trabajador fallece antes de alcanzar la jubilación

La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permite a los trabajadores continuar realizando aportaciones voluntarias para mejorar el salario con el que se calculará su futura pensión. Gracias a este esquema, miles de mexicanos buscan obtener un retiro más favorable al finalizar su vida laboral.

No obstante, una de las dudas más frecuentes surge cuando el asegurado fallece antes de pensionarse. En estos casos, la ley contempla mecanismos para proteger a determinados familiares, quienes podrían acceder a una pensión derivada siempre que cumplan con ciertos requisitos.

Modalidad 40 del IMSS: ¿Qué pasa si el trabajador fallece antes de pensionarse?

La Modalidad 40 no desaparece automáticamente con la muerte del asegurado; el trabajador cumplió con las condiciones establecidas por la ley y tenía derechos vigentes ante el IMSS, sus beneficiarios pueden solicitar las prestaciones económicas correspondientes.

El objetivo de este mecanismo es brindar protección a los familiares que dependían económicamente del trabajador. Por ello, la legislación contempla la posibilidad de otorgar pensiones por viudez, orfandad o ascendencia, según cada caso.

Esta es una de las alternativas más utilizadas para aumentar el monto de la pensión. Sin embargo, muchas personas desconocen qué ocurre con los derechos pensionarios cuando el trabajador fallece antes de alcanzar la jubilación

La determinación de los beneficiarios y del monto a recibir dependerá de las semanas cotizadas, la situación laboral del asegurado y el cumplimiento de los requisitos previstos por el Instituto.

Por esta razón, especialistas recomiendan mantener actualizada la información de los beneficiarios ante el IMSS para evitar complicaciones durante el proceso.

¿Quiénes pueden heredar la pensión de un trabajador inscrito en Modalidad 40?

La primera persona con derecho a solicitar una pensión derivada es el cónyuge sobreviviente o la persona que acredite una relación de concubinato conforme a la legislación vigente.

A su vez, los hijos también pueden ser beneficiarios. En términos generales, este derecho aplica para los menores de edad y, en determinados supuestos, para aquellos que continúan estudiando o presentan una incapacidad que les impide mantenerse por sí mismos.

Si no existen cónyuge, concubina, concubinario o hijos con derecho, la ley contempla la posibilidad de otorgar una pensión a los padres del trabajador, siempre que acrediten dependencia económica respecto del asegurado fallecido.

Cada caso es analizado de manera individual por el IMSS, que verifica la documentación y las condiciones necesarias antes de autorizar cualquier prestación.

Requisitos para que los familiares accedan a una pensión del IMSS

Además de acreditar el vínculo familiar, los beneficiarios deben cumplir con las condiciones establecidas por la Ley del Seguro Social para acceder a una pensión derivada.

Uno de los aspectos más importantes es que el trabajador haya generado los derechos necesarios ante el Instituto mediante las semanas de cotización requeridas y que su situación se encuentre dentro de los supuestos contemplados por la normativa.

Asimismo, los familiares deberán presentar documentos de identidad, actas oficiales y demás comprobantes que les permitan demostrar tanto el parentesco como la dependencia económica, cuando corresponda.

Ante cualquier duda, el IMSS recomienda acudir directamente a sus oficinas o consultar los canales oficiales para conocer los requisitos específicos aplicables a cada caso y evitar retrasos en el trámite.