El emblemático Tren de Arganda, ese ferrocarril histórico que durante más de un siglo ha unido Madrid con Arganda del Rey, regresa a la acción tras un año de renovación en parte de su vía.

La popular formación retomará sus circulaciones el próximo 29 de marzo de 2026, marcando el inicio de su temporada de primavera. Esta noticia ilusiona a aficionados al patrimonio ferroviario, familias y turistas que buscan experiencias únicas en la Comunidad de Madrid.

Obras de renovación del tren

El Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid (CIFVM), una asociación sin fines lucrativos, es la entidad encargada de su rescate, conservación y operación desde 1987.

Las recientes labores de modernización de la vía se llevaron a cabo con recursos internos y el esfuerzo voluntario de sus miembros, lo que ha permitido que el tren retome su circulación con completa seguridad y en condiciones óptimas.

La historia de un icono ferroviario en Madrid

Conocido popularmente por el célebre pareado “El tren de Arganda, que pita más que anda”, este convoy representa una experiencia que trasciende un simple viaje. Se trata del único ferrocarril histórico de tracción a vapor que continúa operativo en la Comunidad de Madrid y uno de los cinco que permanecen activos en toda España.

Su historia se remonta a 1886, cuando se inauguró la línea original Madrid-Arganda, con una longitud de 27 kilómetros. Con el tiempo, la red llegó a extenderse hasta 161 kilómetros y 27 estaciones, conectando la estación del Niño Jesús en Madrid con Alocén, en Guadalajara. Durante décadas, este ferrocarril fue un medio de transporte esencial para los municipios de la zona.

Recorrido actual del Tren de Arganda

El recorrido actual conserva aproximadamente 3,5 kilómetros del trazado histórico y comienza en la estación de La Poveda, en Arganda del Rey. A los pocos minutos, el convoy cruza el río Jarama por un impresionante puente metálico ferroviario de 175 metros de longitud, el más extenso de estas características que se conserva en la región.

Tras atravesar el puente, el tren discurre junto a los Cantiles del Piúl, unas formaciones rocosas de gran valor paisajístico que evocan escenas del lejano Oeste americano. El trayecto culmina en el apeadero de la Laguna del Campillo, en Rivas-Vaciamadrid, un espacio natural protegido que sirve de refugio para numerosas especies de flora y fauna.

Finalmente, serás redirigido a la pasarela de pago segura con tarjeta para completar la transacción; una vez efectuada la transacción, recibirás un correo electrónico con el localizador de reserva. Las reservas online pueden realizarse hasta las 21:00 del día anterior al viaje.

Las cancelaciones o modificaciones son factibles únicamente hasta las 23:59 del viernes anterior (para los viajes de domingo) o jueves (para aquellos del sábado); no se procederá al reembolso si se presenta tarde o se pierde el tren. No se permiten mascotas, excepto perros guía y los menores de 3 años deben obtener un billete gratuito en taquilla, aunque no ocupen un asiento.

Para reservar billetes en Vapor Madrid, el proceso se lleva a cabo exclusivamente de forma online a través del formulario web disponible en su página. En primera instancia, selecciona la fecha, hora y tipo de tren (histórico, lanzadera o ambos), posteriormente indica el número de pasajeros a partir de 3 años y completa los datos personales: nombre, apellidos, correo electrónico (repetido para confirmación), teléfono opcional y la cantidad de menores de 3 años (quienes viajan de manera gratuita).

Tras la reserva, es imperativo que te presentes en la taquilla de la Estación de Poveda (no la estación de metro La Poveda) al menos 20 minutos antes de la salida del tren, mostrando el localizador (ya sea en papel o en pantalla) para la recogida de los billetes físicos. Para visitas combinadas con el tren histórico de las 13:00 h, es recomendable llegar antes de las 12:00.