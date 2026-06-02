"Los derechos de las mujeres avanzan cuando se reconoce que la igualdad sustantiva es una obligación democrática: IMSS"

En esta noticia Las otras acciones del IMSS para apoyar a las mujeres

Las guarderías tradicionales están dando paso a un nuevo modelo impulsado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Durante la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la directora jurídica del organismo, Norma Gabriela López Castañeda, destacó que estos espacios ahora se conocen como Centros de Educación y Cuidado Infantil, CECI.

La funcionaria informó que el IMSS tiene la meta de construir mil CECI durante la presente administración, como parte de una estrategia para fortalecer el derecho al cuidado y la igualdad sustantiva. Actualmente, estos servicios benefician a más de 88 mil niñas y 111 mil mujeres, permitiendo que más madres puedan incorporarse al mercado laboral en mejores condiciones, con salarios dignos y acceso a la seguridad social.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Gobierno de México

Las otras acciones del IMSS para apoyar a las mujeres

Además del impulso a los Centros de Educación y Cuidado Infantil, el Instituto destacó diversas medidas orientadas a mejorar las condiciones de vida, salud y bienestar de las mujeres, niñas y adolescentes.

Acceso a métodos de planificación familiar desde el Primer Nivel de Atención.

Servicio de interrupción legal del embarazo.

Chatbot para orientar a las usuarias sobre este servicio y localizar unidades médicas.

Acciones de prevención contra el cáncer cérvico uterino.

Programas de detección y prevención del cáncer de mama.

Desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar diagnósticos médicos.

Fortalecimiento de la formación de personal técnico y médico especializado.

La directora jurídica del IMSS señaló que la igualdad sustantiva debe reflejarse de manera tangible en la vida cotidiana de las mujeres y niñas.

Añadió que el trabajo coordinado entre instituciones y la incorporación de estándares internacionales son fundamentales para garantizar derechos y reducir las brechas de género.

Nuevos CECI en México

La salud de las mujeres es un derecho humano

Durante el encuentro, Norma Gabriela López Castañeda subrayó que la salud de las mujeres debe entenderse como un derecho humano fundamental que abarca el bienestar físico, mental y social. Esto incluye acceso digno y de calidad a los servicios de salud, autonomía, salud sexual y reproductiva, condiciones laborales justas, seguridad social y una vida libre de discriminación y violencia.