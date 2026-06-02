El Instituto Mexicano del Seguro Social emitió una advertencia dirigida a trabajadores, pensionados y derechohabientes de todo el país. A continuación, todos los detalles al respecto.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encendió las alertas entre trabajadores y pensionados al advertir sobre nuevas modalidades de fraude que circulan a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y redes sociales.

La institución pidió a la población extremar precauciones, ya que los delincuentes se hacen pasar por funcionarios del organismo para solicitar información confidencial o realizar supuestos trámites relacionados con pensiones, prestaciones y servicios médicos.

Confirmado | El IMSS lanzó una alerta máxima que preocupa a trabajadores y pensionados: de qué se trata

El aviso emitido por el IMSS está relacionado con intentos de fraude en los que los estafadores utilizan el nombre, la imagen institucional y hasta documentos falsificados para engañar a los derechohabientes.

Según explicó el organismo, algunos delincuentes contactan a las víctimas asegurando que existe un problema con su pensión, afiliación o cuenta bancaria. A partir de ello, buscan obtener datos personales o financieros.

En otros casos, los usuarios reciben mensajes con enlaces fraudulentos que aparentan dirigir a páginas oficiales. Sin embargo, estos sitios tienen como objetivo robar información sensible.

La institución recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar contraseñas, claves bancarias o depósitos de dinero mediante llamadas, mensajes o correos electrónicos.

Cómo operan las estafas que utilizan el nombre del IMSS

Los fraudes suelen comenzar con comunicaciones que aparentan ser oficiales y que buscan generar preocupación o urgencia en la víctima. De esta forma, los delincuentes intentan que las personas actúen sin verificar la autenticidad de la información.

Las estafas pueden incluir falsas promesas de aumentos en la pensión, supuestas devoluciones de dinero, actualización de datos o trámites pendientes que requieren atención inmediata.

Una vez que el usuario comparte información personal o accede a enlaces sospechosos, los estafadores pueden utilizar esos datos para realizar movimientos no autorizados o intentar acceder a cuentas bancarias.

Por ello, el IMSS recomienda desconfiar de cualquier comunicación que solicite datos confidenciales o pagos para acceder a beneficios institucionales.

¿Cómo evitar caer en estafas que utilizan el nombre del IMSS?

Utilizar únicamente canales oficiales del IMSS.

No compartir contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios.

Desconfiar de llamadas o mensajes que pidan dinero o información personal.

No abrir enlaces sospechosos ni ingresar datos en sitios no oficiales.

Verificar cualquier trámite directamente con el Instituto.

No realizar depósitos a cuentas de terceros que digan representar al IMSS.

Si compartiste información o realizaste algún pago a alguna cuenta falsa del IMSS, contacta de inmediato a tu banco para proteger tus cuentas, cambia tus contraseñas y reúne todas las pruebas posibles. También es recomendable presentar una denuncia y reportar el caso al Instituto para prevenir nuevos fraudes.