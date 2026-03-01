El Metrobús de la Ciudad de México implementó una medida que marca un cambio importante para los usuarios de la Línea 7: ya no se permitirá viajar de pie en el segundo piso de estas unidades. La decisión busca reducir riesgos en un tramo donde, por la velocidad y el diseño de las unidades, los pasajeros que viajan parados se exponen a caídas y accidentes. Además, la autoridad adelantó que habrá sanciones para quienes incumplan, con el objetivo de garantizar el orden y evitar incidentes. La prohibición de viajar parado en el segundo piso se fundamenta en consideraciones de seguridad. En el Metrobús Línea 7, el diseño de las unidades y la velocidad de operación incrementan el riesgo de caídas para aquellos usuarios que no se sujetan adecuadamente. Las autoridades han indicado que esta medida forma parte de un plan más integral destinado a mejorar la seguridad en el transporte público y a disminuir la incidencia de accidentes en rutas con alta demanda. El Metrobús ha anunciado que se implementarán sanciones para los infractores. Aunque aún no se han especificado todas las multas ni el monto exacto, se busca aplicar una medida correctiva para aquellos que no cumplan con la normativa. Asimismo, se prevé la participación del personal de vigilancia o supervisores a bordo, quienes tendrán la facultad de solicitar a los pasajeros que se sienten o que desciendan al primer piso. Es fundamental que los usuarios del Metrobús comprendan la importancia de seguir las normas establecidas para garantizar un servicio seguro y eficiente. La colaboración de todos es esencial para mantener el orden y la comodidad en el transporte público. La medida tendrá un impacto significativo en los pasajeros que utilizan la Línea 7 durante las horas pico, momentos en los cuales es habitual viajar de pie debido a la escasez de espacios. En este contexto, las autoridades sugieren planificar el viaje con mayor antelación, elegir horarios menos congestionados o dirigirse al primer piso de la unidad. Adicionalmente, se intensificará la vigilancia en las estaciones y en los accesos con el fin de prevenir el incumplimiento de la prohibición.