Las nuevas disposiciones estarán orientadas a que los usuarios eviten correr en las estaciones, se abstengan de sentarse en el suelo y ajusten la forma en que transportan sus mochilas. Para las autoridades, estas actitudes representan riesgos para la seguridad y la movilidad de todos.

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) ha instaurado una serie de lineamientos destinados a transformar los hábitos cotidianos de los usuarios. A través de tres campañas de educación cívica, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) persigue el objetivo de disminuir accidentes y optimizar el flujo en pasillos, andenes y trenes.

Se hizo hincapié en que desplazarse con precaución es esencial para mantener un servicio de transporte más ordenado. En este contexto, se exhorta a los usuarios a caminar con cautela en pasillos, escaleras y andenes para evitar caídas y empujones.

El Metro CDMX modifica las normas y los viajeros ya no podrían acceder al vagón con la mochila en la espalda (foto: archivo).

¿Qué reglas y restricciones aplica el Metro CDMX para las mochilas?

Uno de los aspectos en los que el STC ha puesto especial énfasis es en el uso adecuado de mochilas. Aunque es costumbre llevarlas en la espalda, se recomienda ahora portarlas en la parte frontal para facilitar el desplazamiento dentro de los vagones y reducir el riesgo de accidentes o robos.

El Metro ha indicado que colocar la mochila en el pecho contribuye a mantener despejados los pasillos y a proteger las pertenencias personales, además de evitar la obstrucción del paso a otros usuarios.

Postura del Metro CDMX sobre los asientos en el piso

El propósito es fomentar una cultura de mayor respeto y orden dentro de un sistema que transporta diariamente a más de cuatro millones de personas, aunque actualmente estas medidas no incluyen multas.

Se busca erradicar la acción de sentarse en el suelo, tanto en los andenes como en el interior de los trenes. La dependencia ha recordado que los pasillos constituyen zonas de tránsito constante y permanecer en ellos puede ocasionar incidentes.