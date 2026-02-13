El sistema de Metrobús de la Ciudad de México avanza con un nuevo ajuste en su operación. La incorporación de la Ruta Quetzalcóatl obligará a reconfigurar el recorrido de una de las líneas estratégicas del servicio. El cambio forma parte de los planes de modernización del transporte público y busca fortalecer la conectividad en una zona de alta demanda. Las autoridades prevén que la medida mejore la movilidad y reduzca tiempos de traslado. La nueva conexión integrará la Ruta Quetzalcóatl a la red del Metrobús, ampliando el alcance del sistema en la capital. Esta incorporación permitirá enlazar trayectos que hasta ahora requerían combinaciones adicionales o rutas alternas. Con esta integración, el sistema refuerza su papel como eje central del transporte público en la Ciudad de México. La medida responde a la necesidad de mejorar la cobertura en zonas con creciente flujo de pasajeros. El objetivo es ofrecer un servicio más eficiente y articulado, alineado con la estrategia de expansión y reorganización de rutas. La modificación impactará directamente en el trazado de una de las líneas más importantes del sistema. Esto implicará ajustes en estaciones, trayectos y puntos de conexión habituales para miles de personas. Los usuarios deberán revisar el nuevo esquema de operación una vez que entre en vigor, ya que el recorrido no será exactamente el mismo que el actual. Sin embargo, el sistema mantendrá su funcionamiento regular durante el proceso de transición. La expectativa es que el cambio reduzca la saturación en ciertos tramos y optimice la experiencia de traslado diario. La ampliación con la Ruta Quetzalcóatl busca mejorar la conectividad en una zona estratégica de la capital. Al fortalecer los enlaces entre corredores, se podrían reducir tiempos de traslado y disminuir la necesidad de transbordos. Este ajuste se enmarca en una política de movilidad urbana enfocada en eficiencia operativa y mayor cobertura territorial. La reconfiguración de rutas apunta a atender la demanda creciente del transporte público. Con esta decisión, el Metrobús consolida su proceso de expansión y confirma que continuará adaptando su red para responder a las necesidades de millones de usuarios en la Ciudad de México.