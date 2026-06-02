En esta noticia OMA presiones en costos y en transporte

Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), controladora y operadora de 13 terminales aéreas entre ellas Acapulco y Monterrey, visitará en próximas semanas la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) donde busca obtener hasta MXN$3,000 millones, de acuerdo con documentos entregados a la plaza bursátil.

Se trata de dos emisiones, con clave de pizarra OMA 26 y OMA 26-2, mismas que se encuentran bajo el amparo de un programa por hasta MXN$30,000 millones con una vigencia de cinco años. Particularmente los bonos antes referidos, se establecerán a un lapso de tres años.

Los recursos recaudados serán utilizados para el pago de deuda existente, así como amortizaciones. El prospecto de colocación también detalla que parte del dinero obtenido se utilizará para el fondeo del Plan Maestro de Desarrollo.

En la operación, BBVA, Santander y HSBC fungen como intermediarios colocadores; en tanto que Monex casa de bolsa se mantiene como representante común.

OMA presiones en costos y en transporte

Al cierre de abril, OMA dio a conocer que transportó cerca de 2.4 millones de pasajeros, cifra que representó un descenso de 4.4%. De acuerdo con Alik García, subdirector de Análisis Bursátil en Valmex, explicó que la caída fue resultado tanto de operaciones nacionales como internacionales, sumado a una base comparable complicada por la Semana Santa del año previo.

A ello se sumó la contracción en el aeropuerto de Monterrey, mismo que no se observó desde 2024. “Si excluimos las operaciones del aeropuerto de Monterrey, la contracción habría sido menor, ya que observamos una dinámica favorable en la mayoría de los aeropuertos, con excepción de Ciudad Juárez, Culiacán, Mazatlán, Reynosa y Zihuatanejo”, dijo en un documento previamente.

Desde el cierre del primer trimestre de 2026, analistas de Kapital Grupo Financiero explicaron que la empresa ya mostraba presiones en los costos principalmente por la entrada del Plan Maestro de Desarrollo 2026-2030.

En lo que va del año, las acciones de OMA, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, acumulan una contracción de poco más de 8%.

Pese a ello, el consenso de analistas que dan cobertura a la emisora, proyecta un incremento potencial de 20.13% para los próximos 12 meses, de acuerdo con datos de Bloomberg.