La Comisión Federal de Electricidad lleva a cabo un operativo a nivel nacional con el objetivo de sustituir medidores convencionales por tecnología AMI en miles de hogares en México.

La CFE ha iniciado una campaña de modernización que consiste en visitas casa por casa en diversos estados del país con el objetivo de sustituir medidores convencionales por dispositivos inteligentes . Este proceso es parte de un programa oficial que busca optimizar la infraestructura eléctrica nacional, reducir pérdidas técnicas y mejorar la precisión en el registro de consumo mediante tecnología de medición avanzada.

Los nuevos medidores AMI (Infraestructura de Medición Avanzada) transmiten datos de consumo en tiempo real hacia los sistemas de la CFE, eliminando la necesidad de lecturas manuales.

Estos dispositivos permiten a la empresa realizar cortes y reconexiones de manera remota, detectar anomalías de forma inmediata y dificultar manipulaciones o conexiones irregulares que generan pérdidas millonarias anuales.

¿Puede la CFE reemplazar medidores sin consentimiento?

La Ley de la Industria Eléctrica y las disposiciones de la Comisión Reguladora de Energía facultan a la CFE para reemplazar equipos de medición sin solicitar consentimiento del cliente. Esta atribución aplica cuando el medidor presenta fallas, deterioro, alteraciones, incumple estándares técnicos actuales o el domicilio forma parte de un programa oficial de modernización como el que está en curso.

El personal autorizado debe portar identificación oficial y explicar el procedimiento a los residentes. Los usuarios tienen derecho a solicitar información sobre el cambio , aunque no pueden impedirlo si el reemplazo responde a criterios técnicos o normativos establecidos por la comisión. La medida se considera indispensable para garantizar la calidad del servicio eléctrico.

La principal consecuencia para los hogares será la exactitud absoluta en la facturación. Quienes recibían cobros inflados por lecturas erróneas podrían ver reducción en sus recibos, mientras que usuarios con consumos subestimados experimentarán ajustes al alza reflejando su gasto real. La CFE enfatiza que los medidores AMI no incrementan tarifas; únicamente registran el consumo con mayor precisión.

La CFE advierte sobre fraudes por visitas engañosas

Paralelamente al operativo legítimo, la CFE emitió una advertencia urgente sobre extorsionadores que se hacen pasar por trabajadores de la empresa. Estos delincuentes dejan avisos apócrifos en viviendas exigiendo pagos de entre 5,000 y 20,000 pesos bajo amenaza de corte de servicio, argumentando irregularidades inventadas en medidores o ausencia de sellos de seguridad.

Los documentos fraudulentos incluyen números telefónicos falsos y presionan a las víctimas para realizar transferencias inmediatas. La CFE reitera que nunca solicita pagos en efectivo durante visitas domiciliarias ni amenaza con cortes en plazos menores a 12 horas.

Cualquier aviso sospechoso debe reportarse directamente a los canales oficiales de la comisión antes de realizar cualquier pago o proporcionar información personal a supuestos empleados.