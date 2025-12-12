La presidenta Claudia Sheinbaum presentó durante La Mañanera una ambiciosa estrategia que transformará radicalmente la manera en que millones de jubilados y pensionados acceden a servicios médicos.

En específico, el plan gubernamental promete atacar los problemas más críticos que históricamente aquejaron el Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS): saturación en unidades médicas, escasez de especialistas y largos tiempos de espera.

11,000 espacios nuevos: hospitales y unidades médicas ampliadas para garantizar atención oportuna a millones de derechohabientes. Fuente: Shutterstock.

11,000 espacios nuevos: la revolución en infraestructura sanitaria que aliviará la saturación hospitalaria

El gobierno federal anunció la construcción y habilitación de 11,000 nuevos espacios destinados a la atención médica en todo el territorio nacional.

Esta cifra representa mucho más que simples consultorios: incluye la edificación de hospitales completos y la modernización profunda de instalaciones que llevan años operando por encima de su capacidad.

Para los pensionados, este proyecto significa el fin de las largas filas y la posibilidad real de recibir atención oportuna. La estrategia contempla descongestionar especialmente las unidades de medicina familiar, donde actualmente se concentran las mayores quejas por demoras en el servicio.

Más médicos, mejores salarios: la profesionalización y la contratación de especialistas busca ofrecer un trato más humano y eficiente a los jubilados. Fuente: Shutterstock.

Más doctores y mejores salarios: cómo el aumento salarial mejorará directamente la atención a jubilados

La mandataria fue enfática cuando señaló que la infraestructura por sí sola no resuelve el problema si no hay personal capacitado para operarla. Por ello, el plan incluye una agresiva campaña de formación y contratación de profesionales de la salud, con especial énfasis en cerrar la brecha de especialistas que afecta gravemente a diversas regiones del país.

Los incrementos salariales recientes para el personal médico forman parte integral de esta estrategia, bajo la premisa de que mejores condiciones laborales se traducen directamente en un trato más humano y eficiente hacia los derechohabientes. Los pensionados serán beneficiarios directos de esta profesionalización del servicio.

IMSS-Bienestar: el modelo unificado que garantiza atención de primer nivel sin importar tu estatus laboral

La sinergia entre el IMSS tradicional y el programa IMSS-Bienestar marca un punto de inflexión en la política sanitaria nacional. El objetivo es estandarizar los criterios de calidad para que tanto trabajadores afiliados como población abierta reciban exactamente el mismo nivel de servicio.

Esta unificación busca eliminar las diferencias históricas que generaban desigualdades en la atención. Para los jubilados y pensionados, esto representa una garantía adicional: sin importar en qué unidad médica sean atendidos, podrán esperar estándares uniformes de calidad, tiempos de respuesta y trato profesional.