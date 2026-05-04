La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, ha denunciado la “irresponsabilidad” de algunas comunidades autónomas en el marco del proceso de regularización de inmigrantes, al considerar que no están dimensionando adecuadamente sus servicios públicos para atender a estas personas, informó EFE. La ministra realizó estas declaraciones en Pamplona, donde mantuvo un encuentro con agentes sociales y entidades colaboradoras. En ese contexto, Saiz advirtió sobre discursos que buscan responsabilizar a la población migrante por tensiones en los servicios públicos y defendió el impacto positivo de este proceso. Asimismo, subrayó que la regularización permitirá avanzar en derechos y obligaciones para cientos de miles de personas que ya residen en el país. Tras resaltar a los medios de comunicación que “hay quien está interesado en crear esa preocupación, en culpar a las personas migrantes”, la ministra ha censurado la “irresponsabilidad” de presidentes y presidentas de comunidades autónomas que “no dimensionan los servicios públicos a las personas que tienen que atender”. “Me parece una irresponsabilidad celebrar que la Comunidad crece precisamente por la mano de obra, muchas veces extranjera, y sin embargo, dejar morir los servicios públicos con privatizaciones, para luego culpar a las personas extranjeras de esa falta de servicios públicos en cosas que son competencia de las comunidades autónomas”, ha declarado. “Me refiero a la educación, al acceso a la vivienda o la sanidad”, ha indicado en una comparecencia en la que ha estado acompañada por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; y la vicepresidenta y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro. La ministra ha recalcado que este proceso “es un hito en esta legislatura”. Detrás de cada una de estas personas, ha enfatizado, “hay historias de vida, historias de esperanza, historias de ilusión”. Ha apelado por ello a la responsabilidad, porque, según ha dicho, “hablamos de personas que ya están aquí, hablamos de un procedimiento que da derechos y obligaciones a personas que ya están, que ya llevan a los hijos al colegio, que ya viven en nuestros barrios, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades”. Al respecto, ha aseverado que este procedimiento extraordinario “va a aportar prosperidad a los territorios” desde la perspectiva económica y del empleo y ha puesto de relieve que, según transmiten las entidades sociales, los inmigrantes residen en casas más pequeñas y hay inmobiliarias que están aceptando “cláusulas racistas”. Saiz ha explicado que el procedimiento de regularización “va absolutamente según lo previsto” y beneficiará a unas 500.000 personas, aunque las cifras todavía no son oficiales.