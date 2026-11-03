La solicitud a la Beca Rita Cetina debe realizarla la persona adulta responsable, no el alumno.

Las familias con hijas e hijos inscritos en escuelas públicas de México tienen los últimos días para completar la inscripción a la Beca Rita Cetina.

La convocatoria contempla estudiantes de primaria y secundaria, con un trámite en línea que requiere una cuenta Llave MX.

El registro comenzó el pasado 26 de octubre y queda menos de una semana para inscribirse.

Cuándo cierra la inscripción a la Beca Rita Cetina para estudiantes

Las familias con hijos o hijas en edad escolar tienen hasta el 6 de noviembre de 2026 para solicitar la Beca Rita Cetina.

El apoyo económico cambia según el nivel educativo:

En primaria se entrega un pago único de $2,500 pesos por estudiante

En secundaria son $1,900 bimestrales por familia, más $700 por cada alumno adicional de ese nivel.

¿Quiénes pueden solicitar la Beca Rita Cetina?

El registro está dirigido a madres, padres, tutoras y tutores de estudiantes inscritos en primarias y secundarias públicas. La solicitud debe realizarla la persona adulta responsable, no el alumno , y los niveles educativos requieren registros por separado.

Para completar el trámite es necesario contar con CURP certificada del tutor y de cada estudiante, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, número de celular, correo electrónico y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel. También se necesita una cuenta Llave MX para ingresar al sistema.

¿Cómo hacer el registro?

El procedimiento se realiza en el portal oficial becaritacetina.gob.mx. Para solicitar el apoyo, las familias deben:

Iniciar sesión con su cuenta Llave MX. Capturar los datos personales de la madre, padre o tutor. Agregar a cada estudiante con su CURP y la CCT de su escuela. Indicar nivel, grado, turno y parentesco. Cargar la identificación oficial y el comprobante de domicilio. Revisar la información y enviar la solicitud.

Una vez enviado el registro, los datos entran en una etapa de validación para continuar con el proceso de incorporación.

La Beca Rita Cetina forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y busca apoyar a las familias para que niñas, niños y adolescentes continúen sus estudios. La convocatoria de octubre y noviembre contempla únicamente primaria y secundaria públicas.