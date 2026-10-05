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Una familia de Massanes, un pequeño pueblo de Girona, España, busca recibir a dos voluntarios interesados en vivir durante un tiempo rodeados de naturaleza y colaborar en distintas tareas del día a día.

La familia, compuesta por los padres Mireia y Carles, y sus hijos Oriol, de 13 años, y Aina, de 10, vive en una antigua casa de campo ubicada en medio de un entorno cubierto por árboles, vegetación y bosque.

El terreno cuenta con un huerto, un gallinero y alrededor de una hectárea de bosque que la familia trabaja y explora de manera progresiva.
El terreno cuenta con un huerto, un gallinero y alrededor de una hectárea de bosque que la familia trabaja y explora de manera progresiva.Fuente: ShutterstockShutterstock

Su proyecto busca acercarse cada vez más a un estilo de vida sostenible y autosuficiente, basado en el contacto con la naturaleza, el cuidado de la tierra y el aprovechamiento responsable de los recursos.

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Voluntarios para vivir en Girona

La propuesta está dirigida a personas interesadas en la vida ecológica y rural que quieran formar parte de las actividades de la familia. Las tareas pueden incluir:

  1. Cuidado del huerto
  2. Jardinería
  3. Mantenimiento del bosque
  4. Organización de los espacios exteriores
  5. Recolección de leña
  6. Limpieza de senderos
  7. Cuidado de la casa
  8. Renovación del gallinero

La colaboración contempla aproximadamente 4 o 5 horas de ayuda al día, cinco días a la semana, bajo una dinámica flexible y en un ambiente tranquilo. No es necesario contar con experiencia previa.

La familia busca fomentar el intercambio cultural con sus visitantes. Uno de sus objetivos es mejorar su nivel de inglés y facilitar que sus hijos tengan contacto con el idioma de manera natural. Por ello, valoran especialmente compartir tiempo con los voluntarios, ya sea durante las comidas, en conversaciones cotidianas o mediante otras actividades que permitan intercambiar experiencias y conocimientos.

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¿Cómo funciona este voluntariado?

A cambio de la ayuda, los voluntarios podrán alojarse en una cabaña propia dentro de la propiedad y tendrán acceso a alimentos básicos, además de compartir parte de la vida cotidiana de la familia en un ambiente tranquilo y rodeado de naturaleza.

La iniciativa también busca generar un intercambio cultural. Mireia y Carles cuentan que durante sus propios viajes tuvieron la oportunidad de ser recibidos por personas que les abrieron las puertas de sus hogares y ahora quieren devolver esa experiencia. Por eso, valoran especialmente compartir comidas, conversaciones, historias y conocimientos con personas de distintos lugares.

Más que una experiencia de trabajo, la familia plantea el voluntariado como una oportunidad para aprender sobre vida sostenible, conectar con la naturaleza y compartir conocimientos, mientras los visitantes colaboran entre cuatro y cinco horas al día con las actividades del lugar.

Para obtener más información sobre cómo aplicar a esta propuesta de voluntariado, ingresa al sitio web de WorkAway, donde se encuentran los detalles de la publicación.