La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicó las nuevas reglas de operación del Servicio Militar Nacional, el proceso obligatorio que todos los mexicanos deben realizar al cumplir 18 años de edad. El documento establece que el servicio de las armas es obligatorio y de orden público para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada de acuerdo con sus capacidades y aptitudes. Aunque el reclutamiento militar se remonta a los tiempos de la Revolución, el Servicio Militar Nacional se formalizó ante la Segunda Guerra Mundial. Los jóvenes nacidos en 1924 fueron los primeros en integrarse, luego de la promulgación de la Ley de Reglamento el 19 de agosto de 1940. Desde entonces, el proceso consolidó cinco fases: Una de las modificaciones más relevantes es que a partir de 2026 la fase de adiestramiento se integrará en 13 sesiones sabatinas. Otra actualización significativa es la incorporación formal de las mujeres, quienes desde 2020 también pueden participar en el servicio. El cumplimiento es obligatorio para los hombres mexicanos que alcanzan los 18 años. En el caso de las mujeres, la convocatoria las invita de manera voluntaria a participar siempre que tengan o hayan cumplido esa edad. La incorporación femenina se realiza en los Centros de Adiestramiento a cargo de las Zonas Militares distribuidas en el interior de la República Mexicana. En la fase de sorteo existen tres posibles resultados: El resultado es aleatorio y se lleva a cabo como parte del procedimiento oficial establecido por la Sedena. Esta distinción es uno de los aspectos más conocidos del proceso entre la población joven mexicana, ya que define directamente el nivel de participación activa de cada recluta.