La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha ofrecido información detallada sobre el modo en que se implementará el Servicio Militar Nacional en 2026.

Ha especificado qué cartilla deberán gestionar los ciudadanos mexicanos y cuáles son los requisitos formales para iniciar el proceso, lo que permite aclarar las versiones erróneas que suelen circular anualmente.

Cada inicio de año, el Servicio Militar Nacional se presenta como un tema de interés para miles de jóvenes en México.

Este trámite genera incertidumbres, expectativas y cierto desconcierto, particularmente entre aquellos que han alcanzado la mayoría de edad o que no han iniciado el proceso en el tiempo y forma adecuados.

A pesar de que el procedimiento ha evolucionado y ya no se lleva a cabo como en décadas anteriores, continúan existiendo interrogantes respecto a si el Servicio Militar es obligatorio , quiénes deben cumplir con esta obligación y cuáles son las fechas clave para no quedar excluidos del registro oficial.

Sin embargo, la información ha sido claramente definida por las autoridades competentes.

Servicio Militar Obligatorio en México: marco normativo de la SEDENA

El Servicio Militar Obligatorio en México permanece vigente, tal como ha sido confirmado por la Sedena, en virtud del artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta disposición establece que el servicio en las fuerzas armadas resulta obligatoria y de interés público para todos los mexicanos, ya sean nacidos o naturalizados.

De acuerdo con la autoridad militar, es imperativo que los ciudadanos lleven a cabo el Servicio Militar en el Ejército o la Armada, conforme a sus respectivas capacidades y habilidades.

La obligación se establece a partir de los 18 años, momento en que los jóvenes deben proceder a registrarse y participar en el sorteo pertinente.

La obligación se establece a partir de los 18 años.

No obstante, la Sedena señala que los individuos de hasta 39 años también están obligados a cumplir con el Servicio Militar Nacional en caso de no haberlo cumplido anteriormente.

Autorizado para el Servicio Militar Obligatorio: confirman la cartilla que deberán tramitar y los requisitos (foto: archivo).

El cumplimiento podrá realizarse en las modalidades “encuadrados” o “a disponibilidad”, según el resultado del sorteo.

El reciente pronunciamiento de la Suprema Corte ha otorgado a la CONDUSEF la autoridad plena para imponer sanciones a las instituciones financieras que incurran en prácticas de acoso hacia los clientes.

Este avance busca proteger los derechos de los usuarios y establecer un marco regulatorio más robusto dentro del sistema financiero.

Adicionalmente, se ha confirmado que quien no cumpla con un nuevo requisito indispensable enfrentará la anulación de su licencia de conducir.

Este cambio normativo tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y garantizar que todos los conductores cumplan con los criterios exigidos por las autoridades competentes.

La **CONDUSEF** podrá actuar con mayor rigor ante las denuncias por acoso.

Las **licencias de conducir** de quienes no cumplan con las normativas serán revocadas.

Cartilla del Servicio Militar: guía completa de duración, fechas y requisitos clave

Cartilla del Servicio Militar

La liberación de la cartilla es un aspecto fundamental que los conscriptos deben tener en consideración.

El Servicio Militar Nacional 2026 se desarrollará en 13 sesiones sabatinas, con un horario aproximado de 7:00 a 13:00 horas. La formación tiene lugar en dos escalones a lo largo del año: