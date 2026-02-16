El Senado de la República se prepara para discutir una nueva solicitud que permitirá el ingreso temporal de militares de Estados Unidos a México. La propuesta forma parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad y contempla ejercicios de adiestramiento conjunto entre fuerzas especiales de ambos países. La petición ya fue turnada a comisiones y se prevé que sea votada en el pleno durante la semana. De aprobarse, el permiso tendrá carácter temporal y estará estrictamente delimitado a actividades de capacitación, sin facultades operativas fuera del programa establecido. La solicitud enviada por el Poder Ejecutivo plantea autorizar la entrada de 12 elementos del Ejército de los Estados Unidos que participarán en el ejercicio denominado “Capacitación MEXSOF”. Estos efectivos pertenecen al Séptimo Grupo de Operaciones Especiales Norte y trabajarán de manera coordinada con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El programa de entrenamiento está calendarizado del 27 de febrero al 15 de julio y tiene como objetivo fortalecer habilidades tácticas, intercambio de técnicas especializadas y actualización en procedimientos de operaciones especiales. Según la información oficial, las actividades estarán enfocadas en adiestramiento técnico y no implican participación en operativos de seguridad pública. Esta no sería la primera vez en el año que la Cámara Alta autoriza la presencia temporal de personal militar estadounidense en México para fines de capacitación. El pasado 11 de febrero, el Senado dio luz verde al ingreso de 19 elementos de la Marina de Estados Unidos para participar en un ejercicio conjunto con la Secretaría de Marina (Semar). En ese caso, el entrenamiento se realiza con la Unidad Naval de Operaciones Especiales. Este tipo de autorizaciones forman parte de los esquemas de cooperación que ambos países mantienen desde hace años en materia de seguridad, combate al crimen organizado y fortalecimiento de capacidades estratégicas. Cada solicitud debe ser aprobada expresamente por el Senado, lo que garantiza control legislativo sobre la presencia de fuerzas extranjeras en territorio nacional.