El Servicio Militar Nacional (SMN) seguirá siendo obligatorio en México durante 2026, pero el esquema ya no será el mismo que en años anteriores. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) avanzó con una serie de ajustes que apuntan a modernizar el proceso y adaptarlo a la realidad actual de los jóvenes. Los cambios buscan que el cumplimiento de este deber cívico no implique una interrupción significativa de las actividades académicas o laborales, al tiempo que se mantienen los lineamientos básicos del servicio. En ese contexto, conocer cómo funcionará el SMN el próximo año se vuelve clave para quienes deban realizar el trámite. La principal novedad del Servicio Militar Obligatorio para la clase 2008 y los remisos es la implementación de una modalidad de adiestramiento intensivo, pensada para reducir de forma significativa el tiempo de permanencia. Con el nuevo esquema, el cumplimiento podrá realizarse en solo 13 sesiones sabatinas, lo que equivale a un periodo aproximado de tres meses. Esto permite que los jóvenes puedan cumplir con la obligación sin descuidar sus estudios o su trabajo. Para los jóvenes nacidos en 2008 y los remisos, la inscripción al Servicio Militar 2026 ya está abierta. El alistamiento comenzó el 2 de enero y se extenderá hasta el 15 de octubre, por lo que se recomienda no postergar el trámite. El registro es presencial y debe realizarse en la Junta de Reclutamiento del municipio o alcaldía correspondiente, ya que hacerlo fuera de plazo puede derivar en sanciones. En noviembre de 2026 se realizará el sorteo del Servicio Militar, donde se definirá, mediante el sistema de bolas de colores, quiénes deberán cumplir con las sesiones de adiestramiento fijadas por la Sedena. Para iniciar el trámite del Servicio Militar, los interesados deben presentar: Obtener la Cartilla Militar liberada continúa siendo un paso clave para el desarrollo profesional, ya que funciona como identificación oficial y es requisito para acceder a ciertos cargos en la administración pública y algunas instituciones educativas. Con la modalidad de 13 sesiones sabatinas, la Sedena busca facilitar el cumplimiento del SMN y fomentar valores de disciplina y compromiso social. Por eso, se recomienda no dejar el trámite para finales de octubre, cuando suele aumentar la demanda en las juntas de reclutamiento.