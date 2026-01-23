La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, reforzó el llamado a jóvenes mexicanos que no cumplieron con el Servicio Militar Nacional, SMN, en especial a los llamados remisos, es decir, quienes no se registraron al cumplir 18 años.

El operativo del Ejército de México se apoya en Juntas Municipales, Alcaldías y oficinas militares para regularizar la situación de estos jóvenes, advirtiendo que, aunque no existen sanciones económicas, sí hay consecuencias administrativas.

El mensaje de la Secretaría de la Defensa Nacional fue muy claro, el 2026 cambiará para siempre el Servicio Militar en México. Esto es lo que debes saber desde hoy. Sedena

¿Quiénes son los remisos y por qué los buscan?

La Sedena considera remisos a quienes “no hayan acudido al sorteo”, mismos que automáticamente son clasificados como Bola Blanca y deben cumplir con el SMN de forma obligatoria.

De acuerdo con el comunicado oficial, el objetivo es que los jóvenes regularicen su situación, ya que el Servicio Militar Nacional es “un compromiso cívico que fortalece los valores de disciplina, responsabilidad y amor por México”.

¿Hay multas o castigos por no cumplir?

La Sedena aclaró que no existen multas económicas ni sanciones penales por ser remiso; sin embargo, no contar con la Cartilla liberada puede impedir realizar diversos trámites oficiales.

Entre ellos destacan la imposibilidad de ingresar a corporaciones de seguridad, fuerzas armadas o algunos empleos públicos, además de retrasos en trámites administrativos federales y estatales.

“La Secretaría de la Defensa Nacional invita a las y los jóvenes a cumplir con su deber ciudadano”, reiteró la dependencia, al recordar que el registro estuvo abierto hasta el 15 de octubre y continúa para remisos durante todo el año.