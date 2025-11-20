El Banco del Bienestar se mantiene activo con las transferencias de recursos que se encuentra llevando a cabo durante noviembre a todos los beneficiarios de la Pensión Bienestar.

En lo que respecta a un sector particular de estos pensionados, se les acreditará un total 3,000 pesos durante el cierre de la penúltima semana del mes siempre y cuando hayan recibido en octubre su Tarjeta del Bienestar.

¿Quiénes cobrarán 3,000 pesos la tercera semana de noviembre?

Los depósitos de 3,000 pesos que realizará el Banco del Bienestar durante la penúltima semana de noviembre corresponde a la Pensión Mujeres Bienestar.

Del 18 al 21 de noviembre, las nuevas beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años recibirán su apoyo económico. (Foto: Archivo). Gobierno de México

Esta asistencia que impulsa la administración de Claudia Sheinbaum, tiene por objetivo asistir económicamente a todas las mujeres de los 60 a los 64 años de edad, que presenten necesidades o se encuentren inmersas en algún contexto social vulnerable.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la Pensión Mujeres Bienestar?

Cabe destacar que así como la Secretaría del Bienestar ampara al sector poblacional femenino de la tercera edad, también otorga un monto de dinero bimestral a los adultos mayores de 65 años. Por este motivo, al momento de alcanzar este número, las beneficiarias se convierten automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Durante octubre se realizó la dispersión de Tarjetas del Bienestar a aquellas mexicanas que se inscribieron en el apoyo y hayan cumplido con los siguientes requisitos:

Tener entre 60 y 64 años de edad. Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización. Residir en la República Mexicana.

¿En qué fecha se deposita la Pensión Mujeres Bienestar?

El Banco del Bienestar asignó 4 días de dispersión de recursos para entregar los 3,000 pesos a las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.

Al igual que el resto de las asistencias económicas que entrega la institución bancaria, las transferencias se organizan por orden alfabético. Esto implica que cada beneficiaria tiene asignada una fecha de cobro en función de la letra inicial de su apellido.

En función del calendario de pagos que difundió el Banco del Bienestar, el esquema de depósitos quedó establecido de la siguiente manera:

Martes 18 de noviembre: letras A, B, C, D.

Miércoles 19 de noviembre: letras E, F, G, H, I, J, K.

Jueves 20 de noviembre: letras L, M, Ñ, O, P, Q.

Viernes 21 de noviembre: letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.