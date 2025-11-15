Si haces parte de los miles de mexicanos que en las últimas convocatorias del Gobierno de México accediste a una de sus becas, atención porque desde la Coordinación Nacional de Becas Bienestar Benito Juárez dieron a conocer la información actualizada sobre la entrega de las Tarjetas Bienestar del Banco del Bienestar.

Si ya pediste tu Beca Bienestar y estás a la espera de la llegada de la Tarjeta del Bienestar, el Gobierno de México informó que “a través de tu escuela te dirán cuándo y dónde te darán la tarjeta”, es importante que tengas el plástico físico porque será el único medio por el cuál podrás retirar el dinero en los cajeros automáticos.

¿Cómo se hará la entrega de las nuevas Tarjetas Bienestar?

Solo a quienes el Gobierno Nacional les haya aprobado alguna de estas tres becas: Beca Rita Cetina, Beca Benito Juárez y Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, podrán recibir su Tarjeta Bienestar.

“La entrega será por bloques”, indicó el Gobierno de México y pidió “paciencia” a todos los nuevos becarios. Además remarcó que “la información sobre entrega de tarjetas también será difundida en los canales estatales de WhatsApp... Ahí te enteras de volada”.

Entrega de las nuevas Tarjetas del Banco del Bienestar: el Gobierno respondió sobre la fecha y lugar de entrega Gobierno de México

Los documentos que te piden para retirar tu Tarjeta Bienestar Beca Rita Cetina

Debes tener en cuenta que para que se te haga entrega de tu plástico, el Gobierno de Claudia Sheinbaum pedirá corroborar la entidad de los padres o tutores y del beneficiario.

Documentos para padres o tutores:

Identificación oficial - original y copia

Acta de Nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio de los últimos tres meses

Documentos del estudiante:

Acta de Nacimiento

CURP

Los documentos que te piden para retirar tu Tarjeta Bienestar Beca Benito Juárez

Si eres mayor de edad, solo necesitarás tus documentos, en caso de tener 17 años o menos, los padres o tutores también deben acreditar su identidad.

Si eres menor de 18 años:

Acta de Nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio de los últimos tres meses

Documentos de los padres o tutores:

Identificación oficial, original y copia

Acta de Nacimiento

CUPR

Si eres mayor de 18 años:

Identificación oficial, original y copia

Acta de Nacimiento

CUPR

Comprobante de domicilio de los últimos tres meses

Entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar

Los documentos que te piden para retirar tu Tarjeta Bienestar Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Presta atención porque si no cumples con la documentación completa y al día, los servidores públicos está autorizados a no entregar la Tarjeta Bienestar, por la seguridad e tu dinero.

Si eres mayor de 18 años:

Identificación oficial, original y copia

Acta de Nacimiento

CUPR

Comprobante de domicilio de los últimos tres meses

Si eres menor de 18 años:

Acta de Nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio de los últimos tres meses

Documentos de los padres o tutores: