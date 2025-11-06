La primera semana de noviembre culmina con los depósitos de dinero para los adultos mayores del país que se inscribieron en los meses previos a una de las asistencias económicas más solicitadas del país: la Pensión Bienestar.

El Banco del Bienestar, entidad encargada de dispersar los recursos que entrega el Gobierno de México en concepto de ayudas sociales, confirmó con la publicación del calendario de pagos quiénes serán los habitantes que verán acreditado su dinero durante el viernes 7 de noviembre.

¿Qué se necesita para cobrar la Pensión Bienestar?

Para todos los aspirantes a cobrar la Pensión Bienestar, desde la Secretaría del Bienestar enlistan una serie de requisitos que son necesarios cumplir para ser considerados elegibles como beneficiarios de este apoyo financiero.

En lo que respecta al sector poblacional de edad más avanzada, que tienen la posibilidad de acceder a la categoría de Adultos Mayores, las condiciones que necesitarán reunir se orientan de la siguiente manera:

Tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del INAPAM ) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

Monto de dinero que cobran: 6,200 pesos.

¿Qué otros habitantes pueden cobrar la Pensión Bienestar?

Además de los adultos mayores de 65 años, los mexicanos que cuentan con la posibilidad de cobrar un apoyo económico del Gobierno son las personas con discapacidad y los niños y niñas hijos de madres trabajadoras.

Tanto los requisitos como los montos de dinero que se dispersan varían en función de la categoría a la cual los mexicanos se inscriban.

Personas con discapacidad

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

Tener entre 0 y 64 años (aplica para la gran mayoría de las entidades federativas del país).

Tener hasta 29 años, en caso de residir en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,200 pesos.

Niños y niñas hijos de madres trabajadoras

Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE, las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones (se excluye de este requisito a los tutores).

En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: desde 1,650 pesos (para niñas y niños recién nacidos y hasta los 4 años) hasta 3,720 pesos (para niñas y niños con discapacidad recién nacidos y hasta los 6 años).

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar el viernes 7 de noviembre?

La dispersión de recursos de los distintos apoyos económicos que entrega el Gobierno de México a los ciudadanos que más lo necesitan se organiza por orden alfabético.

Esto quiere decir que cada habitante tiene asignada una fecha de cobro en función de la primera letra con la que comience su primer apellido.

De acuerdo al calendario de pagos que difundió el Banco del Bienestar a través de su sitio web oficial, los beneficiarios que cobrarán la Pensión Bienestar el viernes 7 de noviembre son aquellos cuyos apellidos inicien con las letras “D”, “E” y “F”.