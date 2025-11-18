El Banco del Bienestar ha retomado con los pagos de una de las asistencias económicas más conocidas de México: la Pensión para el Bienestar. Todos aquellos beneficiarios que cumplan con determinadas condiciones, podrán ver acreditado en sus cuentas bancarias el monto de dinero que les corresponda según la categoría a la que se encuentran inscritos.

Cabe recordar que la entidad bancaria no realizó las transferencias durante el lunes 17 de noviembre debido al feriado que conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana. Por esta razón, los depósitos para los pensionados se retomarán durante este martes y se extenderán hasta los últimos días del corriente mes.

¿Qué se necesita para formar parte de la Pensión Bienestar?

Los ciudadanos que quieran formar de este apoyo económico deberán mantenerse atentos a los comunicados que emita la entidad sobre procesos de registro y requisitos necesarios.

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar para el último bimestre del año. (Foto: Archivo). Gobierno de México

Las condiciones establecidas varían en función de la categoría a la cual los habitantes se encuentren inscritos, ya que la Secretaría del Bienestar, entidad encargada de otorgar las asistencias sociales, ampara a un gran número de sectores poblacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad, tales como:

Mujeres

Madres trabajadoras

Adultos Mayores

Personas con discapacidad

Adultos mayores

Tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del INAPAM ) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

Monto de dinero que cobran: 6,200 pesos.

Personas con discapacidad

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

Tener entre 0 y 64 años (aplica para la gran mayoría de las entidades federativas del país).

Tener hasta 29 años, en caso de residir en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,200 pesos.

Niños y niñas hijos de madres trabajadoras

Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE , las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones (se excluye de este requisito a los tutores).

En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: desde 1,650 pesos (para niñas y niños recién nacidos y hasta los 4 años) hasta 3,720 pesos (para niñas y niños con discapacidad recién nacidos y hasta los 6 años).

Mujeres

Tener entre 60 y 64 años de edad .

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

Acta de nacimiento legible

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial)

Número telefónico de contacto (celular y de casa)

Monto de dinero que reciben: 3,000 pesos.

¿Quiénes cobran entre el 18 y 21 de noviembre?

Los pensionados del Bienestar que recibirán su depósito entre el 18 y 21 de noviembre serán aquellos cuyos apellidos inicien con las siguientes letras:

Martes 18 de noviembre: letra M

Miércoles 19 de noviembre: letra N, Ñ y O.

Jueves 20 de noviembre: letras P y Q

Viernes 21 de noviembre: letra R.

Cabe recordar que los depósitos de las asistencias sociales que otorga la Secretaría del Bienestar se organizan por orden alfabético. Esto quiere decir que los mexicanos registrados tendrán una fecha asignada del mes para cobrar su ayuda en función de la primera letra con la que comience su apellido.