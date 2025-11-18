Llegó el momento de cobrar el dinero que el Gobierno de México le prometió a las mujeres que se inscribieron para recibir la Pensión Mujeres Bienestar y que cumplieron los requisitos para su aprobación.

Las mujeres aprobadas en el padrón de Pensión Mujeres Bienestar recibirán su primer apoyo de 3.000 pesos entre el 18 y el 21 de noviembre, según confirmó el Gobierno de México. El pago se distribuirá únicamente a quienes obtuvieron su tarjeta durante octubre.

El requisito indispensable es haber sido aceptadas en el programa, dirigido a mujeres de 60 a 64 años. Las autoridades precisaron que el depósito se realizará conforme a la letra inicial del primer apellido y podrá retirarse el mismo día.

Llegó el primer pago confirmado por el Gobierno

El Gobierno de Claudia Sheinbaum informó que “del 18 al 21 de noviembre, las nuevas beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años recibirán el primer apoyo bimestral”. La Secretaría de Bienestar pidió revisar cuidadosamente el calendario oficial.

También reiteró que “a partir del día del depósito puedes disponer de tus recursos”, por lo que no será necesario esperar horas o días adicionales para retirar el apoyo desde la tarjeta Bienestar.

Este es el Calendario oficial de pagos de noviembre

El depósito se realizará por orden alfabético, exclusivamente para quienes recibieron la tarjeta del Bienestar el mes pasado. El calendario difundido por Bienestar indica:

A, B, C, D — Martes 18 de noviembre

E, F, G, H, I, J, K — Miércoles 19 de noviembre

L, M, N, Ñ, O, P, Q — Jueves 20 de noviembre

R, S, T, U, V, W, X, Y, Z — Viernes 21 de noviembre

Las autoridades recordaron que más información oficial puede consultarse en gob.mx/bienestar. También señalaron que cualquier aviso falso debe ser ignorado y que el depósito será automático, sin necesidad de trámites adicionales.