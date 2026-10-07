Así serán los exámenes de ingreso de la UNAM y el SUAyED 2027.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó la Convocatoria y el Instructivo del Concurso de Ingreso a Licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/2 .

Ambos documentos pueden consultarse en el sitio de la Coordinación de Administración y Servicios Escolares (CASE).

La UNAM recomienda revisar en el Instructivo las condiciones de la carrera y la modalidad de interés antes de registrarse. También precisó que no habrá prórroga si no se respetan las fechas y límites.

Hasta cuándo se podrá completar el registro

El registro será exclusivamente por internet, desde las 14:00 horas del 8 de octubre hasta las 19:00 horas del 12 de octubre (hora del centro de México).

El derecho a examen cuesta 490 pesos, se paga en una sola exhibición y el comprobante debe subirse a la plataforma. El pago puede hacerse entre el 8 y el 13 de octubre, con límite a las 15:59 horas del último día. Los métodos oficiales son:

Depósito en Santander.

Transferencia bancaria (SPEI) a UNAM Aspirantes.

Pago desde el extranjero.

El registro será exclusivamente online, pero el examen se evaluará de manera presencial.

Calendario día por día

9 de octubre al 20 de noviembre: descarga de la guía oficial para preparar el examen.

4 al 9 de noviembre: obtención de la cita de examen y consulta del croquis de la sede.

18 al 22 de noviembre: aplicación presencial del examen.

9 de diciembre: publicación de resultados.

10 de diciembre de 2026 al 11 de enero de 2027: Programa de Apoyo al Ingreso para la modalidad a distancia, para quienes sean seleccionados.

25 al 29 de enero de 2027: inscripción en planteles, según la programación de cada uno.

2 de febrero de 2027: inicio del ciclo escolar.

Cuáles son las sedes y requisitos para el examen

El examen será presencial en cinco sedes: Ciudad de México; Mérida, Yucatán; Morelia, Michoacán; Oaxaca, Oaxaca, y Tijuana, Baja California. Las sedes fuera de la capital tienen cupo limitado; cuando se agote, los aspirantes serán asignados a la Ciudad de México.

Para ingresar es obligatorio presentar la cita de examen firmada y una identificación oficial vigente con fotografía. La UNAM reiteró que todos sus trámites se realizan únicamente en sus sitios oficiales.

Será obligatorio presentar el examen de selección en el lugar, día y hora que se señalen en la Cita de examen. No hay cambios de día, hora o sede para presentar el examen de selección, aclaró la institución educativa.

En caso de ser persona seleccionada, el alumno debe haber concluido totalmente los estudios de Educación Media Superior (Bachillerato) con un promedio mínimo de 7 o su equivalente para estudios realizados en el extranjero.

Esta condición se verificará mediante la entrega del original del Certificado de Estudios de Bachillerato y la demás documentación solicitada, el día y en el lugar establecido dentro del periodo del 19 al 27 de enero de 2027.