Si no resultaste aceptado, la UNAM habilitó del 17 al 30 de julio un trámite presencial de revisión de resultados. Fuente: archivo

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, reconoció cuánto le costó a la institución la crisis en los exámenes de admisión online vulnerados y admitió que deben ser “muy cuidadosos con el diseño y la aplicación del examen” a futuro, en entrevista para “Por la Mañana”.

Por primera vez, el examen para ingresar a licenciatura en la UNAM había dejado de aplicarse de forma presencial y se realizó completamente en línea entre mayo y junio de 2026. Sin embargo, después de la publicación de los resultados comenzaron a difundirse en redes sociales videos donde personas explicaban cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial para obtener respuestas durante el examen.

“No hay que subestimar nunca las posibilidades de que haya personas que quieren hacer negocios a través del legítimo interés de las personas de entrar a la universidad”, admitió. En el mismo sentido, destacó que las principales ventajas de pensar en la aplicación en línea, sobre todo para “aspirantes que no están en la zona metropolitana, para que pudieran hacer el examen desde sus casas”.

Cuánto le costó el error a la UNAM

Además de destacar las ventajas del examen de admisión en línea, Lomelí, reconoció que “se subestimó las posibilidades de que en algún momento dado los aspirantes podían recibir algún tipo de ayuda que los colocara en ventaja frente a otros, y es precisamente lo que detonó este problema”.

Rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, detalló que la Institución contínúa en auditoría tras los exámenes de admisión en línea que fueron vulnerados. Instagram/unam_mx

“Estimamos que el error le costó a la Universidad 14 millones de pesos, en cuanto al examen de control presencial”, tras las trampas realizadas en las pruebas de ingreso, indicó el funcionario.

De todas formas, el rector evalúa que la UNAM vuelva a implementar el examen de admisión en línea, con los ajustes necesarios para no repetir el error: “Hay realizar una arquitectura institucional de la Universidad para que las etapas más delicadas del proceso que estén dentro de la misma dependencia, que tenga división de conjunto, y que haya un cuerpo de especialistas que asesoren, que no sea solamente una decisión meramente burocrática”, enumeró.

La UNAM evalúa el regreso de los exámenes de admisión en línea en los próximos años

En ese sentido, consideró que antes de retomar con el sistema de exámenes en línea, la casa de altos estudio “tendría que considerar muchos factores” entre ellos evaluar “cuáles son las posibilidades de vulnerar una plataforma”.

Como un posible método de reaplicación, indicó que “una de las recomendaciones es tener una segunda cámara al hacer el examen en línea: una cámara en el dispositivo que utiliza el alumno para responder el examen y otra cámara que va atrás”.

En ese sentido, estimó que “es una situación que llevará por lo menos dos o tres años hasta poder tener todos los elementos para concluir que sea viable realizar un examen en línea”.

Qué pasó con los exámenes de ingreso a la licenciatura en línea de la UNAM

Los exámenen de ingreso a la licenciatura de la UNAM se realizaron por primera vez en línea este año, pero estuvieron marcados por una serie de irregularidades que llevaron a la institución a cancelar los resultados de la primera prueba y aplicar un segundo examen de control presencial.

Las “trampas” ejecutadas fueron reconocidas por la Institución al dectectar resultados atípicos entre las pruebas. Un documento presentado en julio sobre ‘Todas las irregularidades del Concurso de Selección Licenciatura 2026 (CSL)’ y creado con datos del Proceso de Selección a partir de una solicitud de transparencia, detalló que el total de irregularidades reconocidas fue 3,248 de las cuales se destacan: