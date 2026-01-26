La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició este viernes el proceso de inscripción para el Concurso de Selección a nivel Licenciatura 2026, ciclo escolar 2026-2027/1; y por primera vez en su historia, implementará el examen en línea con apoyo de inteligencia artificial para los aspirantes al sistema escolarizado y al SUAyED.

Aunque en 2025 la institución ya había realizado una prueba piloto de exámenes digitales para bachillerato y educación a distancia, esta será la primera ocasión en que se aplique para las licenciaturas presenciales . La universidad informó al portal MILENIO que pondrá a disposición más de 48 mil lugares distribuidos en 133 carreras.

Cómo se podrá usar IA en los exámenes de ingreso

Ivonne Ramírez Wence, directora general de Administración Escolar de la UNAM, aclaró que la inteligencia artificial funcionará exclusivamente como instrumento de verificación y prevención de irregularidades. Las decisiones definitivas permanecerán en manos de personal capacitado, garantizando procesos seguros, equitativos y auditables.

Alumnos de la UNAM deberán completar un examen de ingreso online.

Durante la implementación inicial del año anterior, algunos candidatos manifestaron dudas sobre el funcionamiento del sistema y reportaron supuestos problemas técnicos o suspensiones de la plataforma durante las evaluaciones.

Sistema de supervisión remota

La UNAM utiliza Proctorizer, una plataforma de monitoreo remoto de exámenes que emplea inteligencia artificial para confirmar la identidad de los evaluados y preservar la integridad académica en pruebas digitales.

El sistema valida la identidad mediante reconocimiento facial antes y durante la evaluación, supervisa la sesión a través de cámara web, micrófono y registro de pantalla, e identifica conductas irregulares como uso de aparatos prohibidos, presencia de otras personas, cambios de ventana o sonidos atípicos. Genera informes con evidencias para que la institución analice posibles anomalías, manteniendo un entorno comparable al presencial con trazabilidad completa.

La convocatoria oficial establece requisitos técnicos específicos como descargar el navegador Lockdown Browser, completar la prueba práctica y el simulador en línea, desinstalar software de grabación de pantalla y verificar el funcionamiento correcto del navegador, cámara web y micrófono.