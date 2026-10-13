El Gobierno de México detalla en su Manual de Señalización cuál es el significado de esta señal de tránsito.

Si manejas por carretera, es probable que hayas visto una señal amarilla con una línea negra que se curva varias veces. La SP-10 zona de curvas sirve para anticipar cómo es el tramo que viene.

Según la información del Manual de Señalización del Gobierno de México, esta señal indica que el camino cambia de dirección varias veces seguidas.

Entre las precauciones a tener en cuenta se indica reducir la velocidad al volante. ChatGPT

Cómo se reconocen las señales preventivas

Forma parte del grupo de las señales preventivas, cuya función es prevenir a quienes conducen sobre la existencia y la naturaleza de un posible peligro en el camino.

Cuando una señal amarilla con una flecha negra con varias curvas aparece en el camino, indica a los conductores de vehículos la proximidad de tres o más curvas inversas consecutivas, existiendo una distancia entre el fin de una y el inicio de la siguiente menor a 200 metros. La orientación del pictograma depende de la dirección de la primera curva del tramo de la vía.

Qué precauciones se deben tomar al verla

Al ver la señal SP-10, el conductor debe prepararse para una sucesión de curvas en sentidos alternos. La conducta adecuada es moderar la velocidad con anticipación, mantenerse en su carril y conducir con precaución hasta superar el tramo sinuoso.

La referencia normativa principal es el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que define la función de esta señal preventiva.

Las señales preventivas buscan llamar la atención de quien va al volante para que adopte las medidas de precaución necesarias y cuide su integridad y la de las demás personas en la vía. Estas son las precauciones para conducir en ese tramo:

Reducir la velocidad antes de la primera curva.

Mantener el control del vehículo durante todo el recorrido.

Permanecer en el carril correspondiente.

Aumentar la precaución si hay lluvia o poca visibilidad.

Cómo evitar accidentes al ver una señal amarilla con una flecha negra con varias curvas

Ajustar la velocidad a la geometría del camino, la visibilidad y las condiciones del pavimento. Respetar cualquier límite de velocidad indicado en la vía. El artículo 135 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal establece que la velocidad debe adaptarse a las condiciones de la vía, el vehículo, el tránsito y el clima .

Sujetar firmemente el volante, siguiendo la trayectoria del camino y evitando volantazos, frenadas repentinas o aceleraciones bruscas que puedan comprometer la estabilidad del vehículo.

No invadir el carril contrario para recortar las curvas ni intentar rebasar cuando la trayectoria o la visibilidad no permitan hacerlo con seguridad. El reglamento federal prohíbe el adelantamiento en curvas o pendientes ascendentes dentro de las condiciones previstas en sus disposiciones.

Disminuir la velocidad cuando el pavimento esté mojado o las condiciones meteorológicas dificulten la conducción. Conservar una distancia de seguridad suficiente respecto del vehículo que circula delante.

No obedecer las señales compromete la seguridad propia y la de quienes van alrededor. En la ruta también hay señalamientos restrictivos, turísticos e informativos, todos colocados estratégicamente para reaccionar a tiempo.

También conviene revisar el vehículo antes de salir, usar correctamente el cinturón de seguridad y evitar distracciones. Es importante no conducir con cansancio ni bajo la influencia del alcohol, de medicamentos o de cualquier sustancia que altere el estado de alerta.