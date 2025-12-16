Las autoridades meteorológicas alertan que las condiciones climáticas podrían generar afectaciones en distintas regiones del país. Checa a continuación todos los detalles.

Una nueva ola de frío avanzará sobre México este 16 de diciembre, impulsada por una masa de aire polar que ingresará desde el norte del continente. El fenómeno estará asociado al frente frío número 21 y provocará un marcado descenso de temperaturas, además de lluvias y vientos intensos en gran parte del país.

Las autoridades meteorológicas alertan que las condiciones climáticas podrían generar afectaciones en distintas regiones, especialmente por el frío extremo, las precipitaciones persistentes y las rachas de viento, por lo que recomiendan extremar precauciones y mantenerse informados.

Frente frío 21: qué es la ola helada que llegará a México

La llamada “ola helada del norte” está vinculada a una masa de aire polar que ingresará con fuerza al país. Este sistema provocará un descenso significativo de las temperaturas, especialmente durante la madrugada y la noche.

Fuente: EFE Mariscal

El frente frío número 21 será el principal detonante de estas condiciones. Su avance generará cambios bruscos en el clima, con ambiente muy frío en zonas altas y serranas.

Además del frío, el fenómeno traerá lluvias de diversa intensidad en varias regiones, lo que podría aumentar la sensación térmica y complicar las condiciones climáticas.

Lluvias intensas y vientos fuertes en gran parte del territorio

El ingreso de la masa de aire polar estará acompañado por lluvias fuertes en estados del oriente y sureste del país. En algunas zonas, las precipitaciones podrían ser persistentes.

También se esperan rachas de viento intensas, principalmente en regiones del norte, noreste y centro. Estas condiciones podrían provocar caída de árboles, anuncios y afectaciones en caminos. En zonas costeras, los vientos podrían generar oleaje elevado, por lo que se recomienda extremar precauciones en actividades marítimas y portuarias.

Cuáles serán las zonas más afectadas con la llegada del frente frío