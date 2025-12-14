El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó para el domingo 14 de diciembre la llegada de tormentas eléctricas que provocarán fuertes lluvias y probable caída de granizo en distintos puntos de la República Mexicana.

Desde el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima enviaron una serie de advertencias ante las inclemencias climáticas que se pueden llegar a registrar a lo largo de la jornada.

Alerta del SMN: cuál será el estado del tiempo durante el domingo 14 de diciembre

Para el domingo 14 de diciembre, el SMN anunció el desplazamiento del frente frío núm. 21 sobre el noreste del territorio mexicano y la vertiente del golfo de México, el cual interaccionará con un canal de baja presión sobre el sur de dicho golfo, propiciarán lluvias puntuales intensas en Tamaulipas (centro y oeste) y Chiapas (norte y este), así como chubascos en el oriente y sureste del país.

El pronóstico del tiempo para el domingo 14 de diciembre. (Foto: Archivo).

El mismo escenario se evidenciará en la península de Yucatán y estados del occidente, centro y sur de la República Mexicana, donde el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias fuertes a muy fuertes.

En este contexto, desde el SMN detallaron cuáles son los estados del país que se verán afectados por los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Tamaulipas (centro y oeste)

Chiapas (norte y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Nuevo León (centro y sur)

San Luis Potosí (región Huasteca)

Querétaro (región Sierra Gorda)

Hidalgo (regiones Sierra Alta, Sierra Baja, Sierra Gorda, Huasteca y Sierra de Tenango)

Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan)

Oaxaca (norte y este)

Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Guanajuato

Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (regiones Sotavento, Los Tuxtlas y Olmeca),

Tabasco

Campeche

Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Jalisco

Colima

Ciudad de México

Morelos.

¿Qué advertencias emitió el SMN?

Además de las intensas lluvias, el SMN confirmó que una masa de aire polar asociada al frente frío generará descenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana; así como viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Tamaulipas; y rachas de viento de 40 a 60 km/h en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como oleaje elevado en las costas de las entidades mencionadas.

En este contexto, el organismo gubernamental advirtió por las lluvias fuertes e intensas, que podrían no sólo estar acompañadas con descargas eléctricas sino también originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Además, las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se aconseja circular con precaución durante estos eventos.